Feux de forêt : les autorités ordonnent l’évacuation d’Osoyoos

Le district régional d'Okanagan-Similkameen et la ville d'Osoyoos ont émis une alerte d'évacuation pour 732 propriétés en réponse à un incendie hors de contrôle qui a atteint la frontière canado-américaine samedi après-midi.

L'incendie de Lone Pine Creek – connu sous le nom d'Eagle Bluffs aux États-Unis – brûle à environ cinq kilomètres de la ville frontalière d'Osoyoos.

L'alerte d'évacuation couvre la zone située au nord de la frontière jusqu'à l'intersection de l'autoroute 97 et de l'autoroute 3, ainsi qu'à l'ouest et au nord le long de l'autoroute 3.

Ouvrir en mode plein écran La région concernée par l'évacuation. Photo : Public Emergency Alerting Services Inc

Un important panache de fumée était visible au-dessus du lac Osoyoos samedi après-midi.

Alors que le B.C. Wildfire Service (BCWS) indique que l'incendie de Lone Pine Creek ne représente que 0,0009 hectare en sol canadien, les feux de forêt de connaissent pas de frontière et le Washington State Department of Natural Resources (WSDNR) estime que l'incendie d'Eagle Bluffs s'étend sur plus de 1 000 hectares en sol états-uniens.

Le BCWS indique qu'il est en étroite communication avec les services de lutte contre les incendies du WSDNR afin de collaborer sur les incendies proches de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

À l'heure actuelle, le BCWS indique qu'un agent de lutte contre les incendies de forêt, un spécialiste de la protection des structures, un hélicoptère et des équipements lourds ont été déployés pour surveiller le feu de forêt.

Avec les informations de CBC News.