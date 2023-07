Avis d’évacuation pour Fort Smith, et déplacement d’aînés par « excès de prudence »

La Ville de Fort Smith, à la frontière entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, a publié samedi un avis demandant aux résidents de se préparer à une éventuelle évacuation en raison d'un feu de forêt. Cet avis est une première étape qui serait suivie d'une alerte, puis d'un ordre, au besoin.

Un feu brûle actuellement à 23 km de la ville et ne menace pas, pour le moment, la communauté d’environ 2600 habitants. Ce n'est qu'un avis , peut-on lire dans la publication. Il n'y a pas de menace immédiate pour la communauté et aucun ordre d'évacuation n'est en place. Les citoyens sont invités à rester calmes et à s'assurer qu'ils sont préparés aux urgences et à une éventuelle évacuation.

Cependant, des personnes du centre communautaire pour les aînés seront tout de même déplacées vers Hay River par excès de prudence .

La Première Nation de Smith's Landing a publié son propre avis d'urgence, notant que les conditions d'incendie continuent d'être graves, avec des fermetures de zones et une fumée intense inondant [la] communauté .

Des conditions extrêmes à travers [la région] South Slave sont sans précédent, avec des conditions chaudes, sèches et venteuses, parfaites pour de grands feux , peut-on lire dans l'avis.

Le feu le plus proche de Fort Smith, d’environ 44 856 hectares, se trouve de l'autre côté de la rivière des Esclaves, à environ 23 kilomètres de la communauté, selon NWT Fire.

Un vent d'ouest pousse la fumée vers l'est, et NWT Fire travaille avec l'équipe de gestion forestière de l'Alberta pour ajouter des ressources sur ce feu afin de libérer les ressources des Territoires du Nord-Ouest pour protéger des valeurs menacées.

Plusieurs feux brûlent aussi dans le parc national Wood Buffalo. Jessica Davey-Quantick, agente d'information sur les feux pour le gouvernement territorial, encourage les résidents à rester calmes et à suivre les médias. Ce n'est pas une alerte, juste un avis. Il n'y a pas de feux de forêt actifs inquiétants pour la ville de Fort Smith.

Elle conseille par exemple aux habitants de réunir leurs papiers importants et de préparer des cages de transport pour les animaux.

L’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest a annoncé qu'aucun nouveau patient hospitalisé ne serait accepté à Fort Smith. Ceux qui devaient être admis seront envoyés à l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife, ou ailleurs.

Les personnes vivant dans le foyer de soins spéciaux Northern Lights seront transférées à Hay River. Le centre de santé de Fort Smith restera quant à lui ouvert pour les services ambulatoires et d'urgence.

Avec les informations de Robert Holden