Guerre en Ukraine : des frappes russes font au moins trois morts

Au moins un civil est mort samedi soir dans une frappe de missile russe sur la ville ukrainienne de Soumy, dans le nord-est du pays, a annoncé la police, faisant état de cinq blessés lors de cette attaque qui a touché un établissement éducatif.

Le soir du 29 juillet, un missile ennemi a frappé un établissement éducatif. Des agents de police travaillent sur la scène, mesurant les conséquences de l'attaque, a expliqué la même source sur Telegram, rapportant un bilan initial d' au moins un civil mort et cinq blessés .

La police, les secouristes et les médecins sont actifs sur place , a précisé la police. La lutte contre les conséquences de l'incendie provoqué par le tir de missile est en cours, a-t-elle poursuivi.

Selon le média public Suspilne, l'un des bâtiments de la structure éducative a été détruit par l'explosion qui s'est produite vers 20 h . Sur des images diffusées par Suspilne, apparaissent les décombres de cet édifice.

Publicité

Début juillet, une attaque de drones russes avait frappé un immeuble d'habitation à Soumy, faisant trois morts et 21 blessés.

Deux morts dans une frappe à Zaporijia

Par ailleurs, une autre frappe russe, cette fois à Zaporijia, a tué un homme et une femme, ont rapporté les autorités locales.

Un missile ennemi a touché une zone dégagée. Malheureusement, un homme et une femme ont été tués , a déclaré sur son compte Telegram Anatoli Kourtev, le secrétaire du conseil municipal de la ville, ajoutant qu'une autre femme avait été blessée.

Selon lui, l'onde de choc a détruit les fenêtres d'immeubles de grande hauteur, endommagé le bâtiment d'une institution éducative et un supermarché .

Les médias ukrainiens ont diffusé des images des suites de l'attaque, montrant la devanture d'un supermarché détruite, ses rayons désertés et plongés dans le noir en raison de l'effet de souffle de l'explosion.