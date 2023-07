L’Estrie se classe en 7e position aux Jeux du Québec

La 57e édition des Jeux du Québec, qui se sont déroulés à Rimouski, a permis aux jeunes athlètes de l’Estrie de retourner à la maison avec 33 médailles en poche.

En cette dernière journée de compétition, l’Estrie s’est démarquée dans les épreuves de vélo de montagne, de soccer féminin puis de natation artistique.

Le Centre-du-Québec s’est classé en 15e position avec un total de sept médailles.

En tout, près de 3500 athlètes se sont disputés la victoire de multiples épreuves sur une vingtaine de sites. Les grands vainqueurs sont les jeunes athlètes de la Capitale-Nationale, suivis de ceux de la Rive-Sud, puis des Laurentides.

Pour la 58e édition, en 2024, c’est Sherbrooke qui prend le relais avec fébrilité et confiance. Le directeur général de la 58e finale des Jeux du Québec - Sherbrooke 2024, Jocelyn Proulx, invite la population sherbrookoise à s'impliquer pour faire de l'événement un succès.