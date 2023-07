Un tournoi de cricket rassemble la communauté sri lankaise à Regina

Des équipes de Regina et de Saskatoon se sont affrontées samedi lors d’un tournoi de cricket à Regina. Cette compétition a été organisée par l’Association sri lankaise de Regina.

L'événement a permis de faire la promotion de ce sport et de rapprocher les membres de la communauté sri lankaise de la Saskatchewan.

C’est dans une atmosphère amicale que de nombreux amateurs de cricket se sont réunis, samedi, au parc Grassick.

Ce sont les joueurs des équipes des Regina Lions et des SaskLankans qui se sont affrontés pour décrocher la victoire. Les divisions des femmes, des hommes et des hommes âgés de plus de 40 ans étaient représentées.

L’Association sri lankaise de Regina explique qu’elle organise des compétitions de cricket de façon formelle pour une première fois cette année.

L’objectif du tournoi était entre autres de promouvoir la culture sri lankaise, mais aussi de permettre aux plus jeunes de s’impliquer dans l’organisation de l'événement, explique Sampath Fernando, président de l’Association sri lankaise de Regina.

Il y a un certain degré de compétition. L'équipe voudra gagner, quel que soit le match qu'elle joue. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous rassembler , note-t-il.

Rassembler la communauté

Le côté communautaire de l'événement interpelle particulièrement Sameer Rathnayaka, un joueur de l'équipe SaskLankans.

Le jeune homme a immigré au Canada à l’adolescence. Il explique que plusieurs membres de sa communauté n'ont pas beaucoup d'amis ni de famille ici. Le sport est pour lui une bonne façon de tisser des liens.

Construire une communauté à travers le sport, je pense que c'est une opportunité de rapprocher les gens, pour avoir plus de soutien, plus d'amour et plus d'amitié.

Sameer Rathnayaka a participé au tournoi de cricket à Regina, samedi

Il rappelle que le cricket est un sport d’origine anglaise, mais qu'il a une grande importace dans la culture srilankaise. « Il est tellement populaire qu’il fait partie de l'ADN des Sri Lankais », ajoute Sameer Rathnayaka

Le sport permet même, à son avis, de rapprocher les Sri Lankais appartenant à différents groupes religieux.

Pour la capitaine de l'équipe féminine des Regina Lions, Nimesha Fernando, il est important de transmettre la passion et de faire connaître le sport en Saskatchewan, entre autres aux plus jeunes générations.

Sa coéquipière de 16 ans, Samidhri Galhemage, croit d’ailleurs que le cricket lui permet de garder un lien avec le Sri Lanka.

J'aime les liens qui se tissent entre les membres de l'équipe. Et la possibilité d'en apprendre davantage sur notre culture.

Les organisateurs attendaient plus d'une centaine de spectateurs lors de l'événement samedi et se disent très satisfaits de son succès.