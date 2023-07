L’inflation, un défi pour les immigrants dans leur processus d’établissement au Manitoba

Environ 160 personnes ont participé à la Journée d’accueil des nouveaux arrivants dans la région de la Rivière-Seine dans le sud-est du Manitoba, samedi. Une journée pour célébrer, mais aussi pour favoriser leur intégration, alors que les défis sont nombreux, comme ceux d'ordre financier amplifiés par l'inflation.

Une démonstration de la traditionnelle gigue franco-manitobaine a accueilli les nouveaux arrivants, au Centre Hylife de La Broquerie. Cette danse a plu à Faten Jouini, une Tunisienne arrivée au Manitoba depuis une semaine.

On ne peut pas trouver plus qu'un meilleur accueil. C'est absolument merveilleux , lance-t-elle. Pour l'instant je découvre l'environnement, je me suis fait des amis.

Elle indique qu'au cours des prochaines semaines elle cherchera un emploi.

Pour Victor Emmanuel Tona, ce père de famille arrivé en novembre 2022 au Manitoba, la recherche d'emploi dans son domaine n'est pas facile.

Je suis électricien de maintenance industrielle. Pour le moment je fais un boulot de machiniste. Je ne me plains pas pour le moment. Ça permet au moins de payer les factures , lance-t-il.

Kez Agba est arrivé au Canada il y a deux mois du Togo. Il note que l'inflation a un impact sur le coût de la vie.

On a remarqué que l'argent fond vite dans ce pays. Tout est cher. Il faut être stratège. On essaie tant bien que mal de bien gérer au quotidien , affirme-t-il.

Kez Agba et Victor Emmanuel Tona aimeraient bien que les gouvernements reconnaissent plus facilement les acquis. Pour avoir un emploi qui se rapproche de ce qu'on a appris à l'école , souligne M. Tona.

La gestionnaire du Réseau en immigration francophone du Manitoba, Salwa Meddri, insiste sur l’importance d'avoir une épargne suffisante pour subvenir à ses besoins pendant les six premiers mois, comme le dictent les critères d'immigration provinciaux et fédéraux.

Pour chaque personne à charge, il y a un montant supplémentaire qui s'ajoute. Mais de manière générale, les immigrants économiques qui arrivent le sont avec une provision d'un an , explique-t-elle.

Le paiement des loyers est un défi pour tout nouvel arrivant, rappelle Mme Meddri. Pour ceux qui s'installent au rural, l'acquisition d'une voiture peut représenter un défi financier supplémentaire, note-t-elle.

D'autres organismes existent pour assurer certains services essentiels, comme en éducation, rappelle la directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine. Brigitte L'Heureux était présente, samedi, à l'événement pour présenter les services de son organisme.

On voudrait jamais qu’un manque financier empêche les personnes de s’épanouir en français au Manitoba , dit-elle.

Brigitte L'Heureux rappelle que son organisme offre des services gratuits aux nouveaux arrivants.

