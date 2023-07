Slackline : un sport florissant à Val-des-Sources

La cinquième édition de la journée Slackline de Val-des-Sources a attiré des sportifs de partout au pays.

Camille Langlois-Barrière est entraîneuse de slackline à Montréal. Elle s’est déplacée à Val-des-Sources pour faire découvrir son sport aux citoyens. Ça a un côté très relaxant , souligne cette dernière.

Camille Langlois-Barrière souhaite voir le slackline aux Jeux Olympiques dans quelques années.

Tranquillement, le slackline évolue dans le monde entier. C’est de plus en plus connu et j'espère qu’avec le temps, ça deviendra encore plus populaire! Ça prendrait plus de compétitions internationales , explique Camille Langlois-Barrière, qui espère voir son sport aux Jeux Olympiques dans quelques années.

Une famille de Vancouver était sur place et a participé aux activités. C’est vraiment plaisant de voir toute la communauté réunie. J’ai aussi aimé essayer quelque chose de nouveau. C’est plutôt difficile. Pour y arriver, on a besoin d'équilibre et de concentration , souligne le jeune Damien Houle. Sa sœur Éloïse pense la même chose.

C’est relaxant, je recommencerais!

J’aime voir les gens rassemblés pour regarder les athlètes. J’habite ici depuis 86 ans et j’aime voir qu’il y a de l’action , ajoute Denis Drouin, un résident de Val-des-Sources, qui aime voir les sportifs se dépasser sur la corde.

En cinq ans, cette journée annuelle a conquis de plus en plus de gens. La Ville a donc tenu à en faire un événement rassembleur. La première fois qu’on a organisé la journée Slackline, il n’y avait pas vraiment de parc. On avait seulement installé des lignes de slackline, puis l’idée nous est venue d’aménager un terrain dédié à ce sport et ouvert à la population , explique la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Val-des-Sources, Marie-Ève Camiré.

Depuis, le parc de la Traversée a pris de l’expansion.

Des activités tout l’été

La place de la Traversée offre des activités gratuites pour la saison estivale, se réjouit Marie-Ève Camiré. On veut que les gens de la région et de l’extérieur viennent découvrir ce qu’on a à offrir. À la Ville, on pense que ça vaut vraiment le détour!

La Place de la Traversée propose des activités gratuites tout l'été.

Marché public, vue sur le puits minier, halte pour les VR et place de la Traversée ; Marie-Ève Camiré estime qu’il y en a pour tous les goûts.

Nous avons beaucoup d’activités familiales prévues et d’année en année, on ajoute deux à trois exposants. Tous les samedis, ça grouille , déclare la responsable du marché public, Jessica Gouin.

En automne, la Ville planifie d’éclairer un sentier le long du parc.

Avec les informations de Jean Arel.