Les conditions météorologiques extrêmes qui ont lieu un peu partout dans le monde n'ont pas ralenti la vigueur du tourisme international, alors que plus de 4 milliards de passagers devraient prendre l'avion en 2023.

C'est ce qu'a affirmé Paul Arseneault, professeur au Département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (ESG UQAM), à l'émission Dessine-moi un matin à propos du peu d'influence qu'ont les événements météorologiques extrêmes sur les habitudes touristiques des gens.

Il souligne même que le tourisme a repris le même rythme qu'en 2019, année record à ce chapitre.

Assurément, on sait tous qu’on va prévoir des vacances en 2024, probablement quelque part autour de janvier ou février, et on va réserver notre voyage sans penser à la météo ou aux événements météo extrêmes du passé , soutient-il

C'est seulement une semaine avant de partir qu'on va commencer à s’en inquiéter , renchérit M. Arseneault.

Au lieu de les démotiver à voyager, les événements météorologiques extrêmes incitent les touristes à changer de destination pour le prochain voyage, ou bien carrément retourner au même endroit selon des calculs de probabilité.

Quelles sont les probabilités que ce même incident ne se reproduise au même endroit en même temps l'année prochaine ? On sait que les effets de la météo sont plus subits et extrêmes, mais quand on réserve notre billet d'avion longtemps d'avance, ces considérations n'entrent pas en question.

Repenser ses habitudes

À ce sujet, Jérémie Fosse, président de l’ ONG eco-union, affirme aussi qu'un changement dans les habitudes des touristes est déjà perceptible en ce qui a trait à la Méditerranée, alors que les conditions météorologiques ont été particulièrement intenses cet été pour les États qui l'entourent.

Ce qu’on voit, c’est que le touriste peut changer ses habitudes de tourisme en fonction du climat. On commence déjà à le voir, et ça va s’accélérer, puisque les gens vont aller sur la côte Atlantique plutôt qu’en Méditerranée, ou voyager hors saison, ce qui peut avoir un effet positif pour limiter les impacts écologiques du tourisme , explique M. Fosse au micro de l'émission Les faits d'abord.

Ouvrir en mode plein écran Les paquebots et les touristes qui voyagent ont un poids important sur le paysage et les conditions de vie à Venise, où les croisières ont été limitées. Photo : afp via getty images / MIGUEL MEDINA

De son côté, Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l’Institut pour la recherche environnementale et le développement durable de l’Observatoire national d’Athènes, est d'avis que le tourisme en Méditerranée se poursuivra malgré les conditions météorologiques. Il croit cependant que les touristes vont se questionner davantage.

Je pense que les touristes commencent à s’adapter dans leurs habitudes. Ils vont peut-être regarder si l’hôtel qu'ils ont choisi est près d’une forêt ou d’une zone à risque. Ils vont peut-être voyager hors saison à la place, soit en mai ou en juin.

D'ailleurs, M. Arseneault soutient que malgré la météo extrême, l'industrie touristique est en pleine expansion partout, et ce, même si des villes comme Santorin, Venise ou Amsterdam ont annoncé limiter l'accès des navires de croisière à leurs ports en prétextant vouloir réduire le tourisme.

Ouvrir en mode plein écran La Grèce est chaque été en proie aux incendies de forêt souvent meurtriers surtout en Attique, région d'Athènes. Photo : Getty Images / Milos Bicanski

Des solutions à des conditions extrêmes

Pour Marc-André Parisien, chercheur au Service canadien des forêts à Edmonton, des solutions faciles à implanter existent pour éviter que des feux de forêt déclenchés par les humains se produisent en temps sec.

En enlevant les feux déclenchés par les humains, il y aurait moins de feux près des villages et des villes comme c’est le cas en Europe. Donc, la solution serait de simplement fermer l'accès à la forêt aux gens lorsqu’elle est très sèche et à risque d'incendie.

D'autres solutions existent selon les panélistes, notamment la sensibilisation qui, pour eux, est essentielle pour garder à l'esprit l'impact du tourisme sur les écosystèmes.