Une délégation du Nouveau-Brunswick et une délégation canadienne participent aux Jeux de la Francophonie 2023, qui se déroulent du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Ce neuvième rendez-vous réunit plus de 3000 francophones âgés de 18 à 35 ans. Ils montrent leur savoir-faire dans une vingtaine d’épreuves sportives et concours culturels destinés à faire rayonner leur nation.

L'événement devait avoir lieu à Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick, mais le gouvernement provincial s'est désisté en 2019, évoquant des coûts trop élevés.

Tania Blanchard (à droite), du Nouveau-Brunswick, en action samedi au Gymnase Tata Raphaël de Kinshasa. Photo : Gracieuseté du gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick, qui fait partie de la soixantaine d'États membres de la Francophonie qui peuvent participer aux Jeux, envoie les lutteuses Tania Blanchard, Vivian Kutnowski et Elena Šehić; les lutteurs Raymond Hazell, Koen Poirier et Jonathan Sherrard; ainsi que deux artistes : Pierre André Doucet représente la province en littérature et Guillaume Desrosiers Lépine en peinture.

Pierre André Doucet, écrivain et pianiste de Moncton, en est à ses troisièmes Jeux de la Francophonie, après des éditions qui se sont déroulées au Liban et en France.

Tania Blanchard (à gauche) est déclarée gagnante de son combat. Photo : Gracieuseté du gouvernement du Nouveau-Brunswick

Ce que je vois beaucoup à Kinshasa, c'est à quel pont les gens sont accueillants, sont très heureux de nous avoir ici , a-t-il dit en entrevue à partir de Kinshasa.

Le gouvernement du Québec a décidé cette année de ne pas envoyer de participants en République démocratique du Congo ( RDC ), estimant que le pays n’était pas assez sécuritaire.

La délégation du Nouveau-Brunswick. En bas, de gauche à droite: l'entraîneur de lutte Don Ryan, la lutteuse Tania Blanchard, le membre du personnel de mission Armand Doucet et l'artiste Pierre-André Doucet. En haut, de gauche à droite: les lutteurs Elena Šehić, Koen Poirier, Vivian Kutnowski, Jonathan Sherrard; l'entraîneur de lutte adjoint Jeff Allen; le lutteur Raymond Hazell et l'artiste Guillaume Desrosiers Lépine. Photo : Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick

Avec de donner leur feu vert, le Canada et le Nouveau-Brunswick ont aussi eu des inquiétudes au sujet de l’organisation de l’événement. Les Néo-Brunswickois ont envoyé aux Jeux une délégation réduite.

La situation sanitaire ou sécuritaire n'est pas la même qu'elle est chez nous , a souligné Pierre André Doucet.

Pierre-André Doucet en entrevue samedi à partir de Kinshasa. Photo : Radio-Canada

Cela dit, c'est un État qui fait partie de la francophonie, c'est un peuple qui fait partie de la Francophonie et qui a choisi de nous inviter. Moi, je pense que c'était très important pour nous, Canadiens, de venir ici et d'accepter cette invitation , dit le Néo-Brunswickois.

Sportifs, artistes et entraîneurs ont vécu un moment grandiose lors de la cérémonie d’ouverture, vendredi, au Stade des Martyrs.

La parade des délégations, ç’a été problablement un des moments les plus mémorables de ma vie , dit Pierre André Doucet, le porte-drapeau du Nouveau-Brunswick.

Guyaume Bouliane, un Acadien de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, qui représente le Canada dans la catégorie contes et conteurs du volet culturel, a eu la chance de vivre cette expérience pour la première fois.

C'est la première fois que je rentre dans un stade de plus de 80 000 personnes en train de cheerer. C'était intense , dit-il.

Guyaume Bouliane en entrevue samedi à partir de Kinshasa. Photo : Radio-Canada

En entrevue à partir de Kinshasa, samedi, Guyaume Bouliane avouait que l’expérience qu’il est en train de vivre est surréelle .

Je suis venu ici sur une plane de l'autre bout de la planète, basically, pour raconter 15 minutes avec d'autre monde de partout autour de la planète , dit-il.

Le Canada a des athlètes dans les épreuves de judo et de lutte libre. Ses artistes sont inscrits aux volets hip-hop, danse de création, contes et conteurs, peinture et chanson.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau