Un couple marié composé de deux personnes à mobilité réduite s’est baigné main dans la main samedi à la plage pour la première fois depuis son union grâce à l'initiative de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. Sonia Imbeault et Benoît Fournier-Bezeau souhaitent maintenant que d'autres Québécois à mobilité réduite puissent avoir cette chance.

Le couple fait partie d’un groupe d’une dizaine de personnes à mobilité réduite qui ont eu l'occasion de se baigner en nature avec l’aide d'infrastructures prêtées et aménagées par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord.

Samedi, le soleil réchauffait le sable et l'eau du lac des Rapides à Sept-Îles.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Imbeault et Benoît Fournier-Bezeau se baignent dans un lac à l'aide de feuils spécialement conçus pour s'adapter à leur handicap. Ils sont accompagnés de deux personnes qui dirigent les chaises. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On peut se baigner, faire comme les autres et ne pas se sentir à l’écart , raconte Sonia Imbeault. La dame est atteinte de la sclérose en plaques. [Avant], on allait à la plage, mais on pouvait seulement regarder les gens se baigner. Je suis excitée de pouvoir me baigner à nouveau.

Benoît Fournier-Bezeau ne s’est d’ailleurs pas baigné depuis au moins une dizaine d’années. Je me sens vivant à nouveau. Je suis un nouvel homme , lance-t-il, reconnaissant.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Fournier-Bezeau participe à une journée de sensibilisation pour améliorer l'accès aux plages au lac des Rapides, à Sept-Îles. L'événement est organisé par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Sonia Imbeault a comme souhait que chaque municipalité québécoise offre des aménagements qui rendent accessible la baignade en nature aux personnes à mobilité réduite.

J’ai l’impression que les [municipalités du Québec vont agir] en voyant que même la Côte-Nord est capable d’adapter des plages pour nous.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Imbeault est atteinte de la sclérose en plaques. Elle milite depuis plusieurs années pour pouvoir se baigner en nature malgré sa condition médicale. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Une tournée de sensibilisation

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord participe à une tournée régionale des municipalités cet été pour tenter d'améliorer l’accessibilité sur les plages.

Sa directrice, Céline Archambault, mentionne que différents modèles de fauteuils adaptés pour la plage seront notamment exposés à travers la Côte-Nord.

On veut sensibiliser aux nouveaux équipements qui existent. […] Lorsque les Municipalités voient les équipements et ce qu’ils peuvent offrir, ça peut occasionner un intérêt de s’approprier ces équipements.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Fournier-Bezeau, quelques secondes avant de rentrer dans l'eau Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Cette activité de sensibilisation ne laisse pas indifférent le maire de Sept-Îles.

Steeve Beaupré dit évaluer l’idée d’améliorer l’accès aux plages de sa municipalité. On a le secteur des Plages qui pourrait être propice à ce type d'activités adaptées. Ça serait de s'asseoir avec les organismes , indique-t-il.

On est ouvert à toute éventualité quand des demandes sont formulées. Il y a des subventions qui existent [de la part] du gouvernement provincial.

L’organisme nord-côtier continue sa campagne de sensibilisation le 26 août prochain sur les plages de Baie-Comeau.