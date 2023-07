Un rassemblement de chiens a lieu cette fin de semaine à Calgary. Les chiens et leurs maîtres participent à des compétitions, des cours de yoga et d'autres activités lors de l’événement Pet-A-Palooza.

Les chiens s'amusent dans la mousse.

Nous avons de tout, des fournisseurs de services aux entreprises alimentaires , s'exclame Jordan Illingworth, créatrice de l’événement. Nous organisons une grande fête autour de la piscine avec de la mousse, vous pouvez faire bénir votre chien. En gros, c’est une journée très amusante pour vous et votre chien.

L'événement a débuté il y a 13 ans à Victoria et s'est étendu à Vancouver, Calgary, Santa Monica et Scottsdale. L'année prochaine, les organisateurs prévoient d'ajouter deux autres villes, parmi Toronto, San Diego et San Francisco.

L’événement est une occasion de rencontrer des gens de la communauté, d’assister aux courses et une activité amusante pour tous, propriétaires de chiens ou non, souligne Jordan Illingworth. Selon elle, les activités les plus populaires sont notamment la piscine, le stand pour faire prendre son chien en photo déguisé, les bénédictions et les courses de chiens saucisses.

Les chiens peuvent courir dans une piscine de 30 mètres.

Les gens font la file pour avoir un Puppuccino, soit un peu de crème fouettée dans un pot, pour leurs toutous.

Une occasion de faire des affaires

Joyce Kao est propriétaire de Sleep Rover. Elle participe à Pet-A-Palooza depuis le premier événement, il y a neuf ans. Nous aimons montrer notre entreprise , dit-elle. Nous avons une garderie pour chiens, une boutique et un parc à chiens.

L'événement se déroule dans cinq villes d'Amérique du Nord.

Poooh Busters, un service de nettoyage d'excréments de chiens, est aussi un participant de longue date. Ça nous permet d'acquérir plus de clients pour l’année et de stimuler nos affaires , explique Curtis Soto, représentant de l'entreprise. C’est la meilleure façon de faire parler de nous.

Il s'agit de la 9e année de Pet-A-Palooza.

Une occasion de socialiser

Luciana Santos est avec sa chienne Reese, une pomsky, qui s’est baignée pour la première fois. Je pensais qu’elle serait plus paniquée, mais elle était assez calme , raconte-t-elle.

[L’événement] est une occasion pour elle de se faire des amis et de socialiser avec d’autres chiens , indique Luciana Santos. Elle prévoit de revenir l’an prochain puisqu’elle aime aussi l’ambiance et le côté amical de l’événement.

Les chiens de toutes les races sont les bienvenus à l'événement.

De son côté, Ryan Fitzmorris participe au festival pour la deuxième fois. Il aime beaucoup l’atmosphère. J'aime voir tous ces chiens heureux qui ont un bon moment. Selon lui, il est important de bien socialiser les animaux.

S'ils restent isolés, ils ne sauront pas comment se comporter avec d'autres chiens. C'est donc une excellente occasion pour eux de rencontrer d'autres personnes et d'autres chiens.

Les concours de chiens saucisses sont très populaires, selon Jordan Illingworth, créatrice de l'événement.