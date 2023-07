Vagues et remous sur un lac Beauport victime de son succès

Le lac Beauport, au nord de Québec, est victime de son succès. Les embarcations qui le sillonnent à grande vitesse causent vagues et remous non seulement dans les eaux du lac, mais aussi chez les riverains qui voient leur quiétude se dégrader au même rythme que la qualité de l'eau du lac.

François-Bernard Saillant demeure aux abords du lac Beauport depuis 36 ans. En raison des embarcations qui créent des vagues sur le lac, celui qui compte parmi les quelque 118 riverains peine à utiliser son quai, une situation qui constitue son problème numéro un .

Ouvrir en mode plein écran François-Bernard Saillant demeure aux abords du lac Beauport depuis 36 ans. Photo : Radio-Canada

Le samedi après-midi, lire sur le quai, ou juste rester sur le quai assis, c’est maintenant impossible , dit-il. Il y a tellement de vagues qu’un moment donné, surtout l’après-midi, soit on reçoit de l’eau, soit on se fait bouger.

Selon ce qu’il observe, chaque année, de nouveaux bateaux [toujours plus gros] s’ajoutent . On dénombre actuellement plus de 50 bateaux sur le lac.

M. Saillant pointe notamment du doigt les embarcations de type ballast , soit des bateaux qu’on remplit de sacs d’eau pour qu’ils soient encore plus lourds, pour faire une grosse vague en arrière pour pratiquer notamment le wakesurf .

Un lac, c’est supposé être une eau douce dormante. Et là, on crée des vagues de façon artificielle avec les bateaux pour faire du surf.

Bien que le lac Beauport ait, à son plus creux, une profondeur de 13 mètres, les eaux vont en moyenne jusqu’à 3 ou 4 mètres de profondeur seulement. À environ 1.8 kilomètre de long par 800 mètres de large, l’ onde de choc créée délibérément par les vagues des bateaux met peu de temps à frapper les rives, raconte M. Saillant.

Ouvrir en mode plein écran On dénombre actuellement plus de 50 bateaux sur le lac Beauport. Photo : Radio-Canada

Moi, je ne veux pas interdire les bateaux , insiste-t-il. Il suffit d’avoir des types d’embarcation qui sont adéquats pour la grosseur du lac Beauport.

Publicité

Il faut agir immédiatement pour essayer de sensibiliser les gens , lance-t-il à l’intention de la municipalité.

Il faut que les gens se responsabilisent

Des 12 lacs que comprend la municipalité de Lac-Beauport, c’est le lac Beauport qui est le plus problématique , croit son maire, Charles Brochu.

Un moment donné, si on veut avoir une belle cohabitation, il faut que les gens se responsabilisent , laisse-t-il tomber. C’est une question de respect.

Ouvrir en mode plein écran Des 12 lacs que comprend la municipalité de Lac-Beauport, c’est le lac Beauport qui est le plus problématique, croit son maire, Charles Brochu. Photo : Radio-Canada

Pour les bateaux à moteur, doit-on accepter n’importe quelle force?

Plus que 200 hp de moteur sur un lac de la grandeur qu’on a [...], c’est problématique , dit l’élu, citant en exemple des amis qui ne sont même plus capables de prendre un café sur le bord de leur quai le soir en raison des vagues . Une histoire qui n’est pas sans rappeler ce que vit François-Bernard Saillant.

Le maire se désole également que l’activité sur le lac soit en train de briser tout ce qui s’est fait au cours de la dernière décennie en matière de revitalisation de ses rives et de la bande riveraine, essentielle au maintien des écosystèmes aquatiques et des alentours.

Ouvrir en mode plein écran Le lac Beauport est un plan d'eau très prisé pour la pratique de sports nautiques. Photo : Radio-Canada

Devrait-on imposer des plages horaires pour encadrer davantage la pratique du wakesurf, par exemple?

Publicité

M. Brochu est d’avis que l’Association des résidants-riverains du lac Beauport a un rôle à jouer dans l’instauration d’un code de vie, voire d’une réglementation à son échelle pour l’usage du lac. S’il ne peut l’affirmer, le maire croit néanmoins que les choses avancent, que ça progresse à ce chapitre.

Malgré tout, une bonne partie de la solution réside, selon lui, dans l’octroi de davantage de pouvoirs en matière de réglementation. À l’heure actuelle, il a les mains liées puisque les plans d’eau sont de juridiction fédérale.

Il compte ainsi essayer d’avoir une autorisation pour réglementer certaines activités sur le lac , comme ces fêtes qui s’étirent jusqu’aux petites heures de la nuit. « Quand ce n’est pas un party, c’est des feux d’artifice, parce qu’on peut pas réglementer », déplore-t-il.

Un risque potentiel pour la santé publique

Pour sa part, Maxime Wauthy, docteur en biologie et coordonnateur de projet en limnologie chez Agiro, met en garde contre les risques d'une telle activité humaine sur la dégradation des berges et de la qualité des eaux du lac Beauport.

Bien que la situation actuelle du lac ne soit pas alarmante, Maxime Wauthy croit qu' on peut aussi s’attendre, dans les années à venir, à avoir davantage de risques de développement de cyanobactéries, qui est vraiment un risque pour la santé publique , prévient-il.

Ouvrir en mode plein écran Maxime Wauthy, docteur en biologie et coordonnateur de projet en limnologie chez Agiro. Photo : Radio-Canada

Surtout que, rappelle M. Wauthy, le lac Beauport se déverse dans la rivière Jaune qui, elle aussi, alimente l’usine de traitement d’eau potable de la Ville de Québec .

Coulant vers le sud, la rivière traverse notamment Charlesbourg pour venir se jeter dans la rivière Saint-Charles, à Lac-Saint-Charles.

On parle quand même d’un lac qui, mine de rien, se trouve en amont et alimente en eau environ 400 000 habitants.

Aux yeux de sa collègue Sonja Behmel, docteure en aménagement du territoire et développement régional, et coordonnatrice scientifique chez Agiro, on a deux options pour agir .

Comme la navigation est de juridiction fédérale, il importe, d’une part, de tenter au maximum de sensibiliser les riverains en instaurant, par exemple, un code local qui s'apparenterait au Code de la sécurité routière, mais spécifiquement pour le lac Beauport. À cette étape, le travail se ferait au niveau municipal.

Ouvrir en mode plein écran Sonja Behmel, docteure en aménagement du territoire et développement régional, et coordonnatrice scientifique chez Agiro. Photo : Radio-Canada

Dans un second temps, Mme Behmel croit qu’il faut travailler sur une vision à long terme , quelque chose à plus large échelle.

On établit l’équivalent d’un [Code de la sécurité routière] pour les lacs du Canada ou de la province de Québec à l’aide de la collaboration des gouvernements fédéral et provincial, basé sur la science , propose-t-elle.

Selon elle, il y a une ouverture de la part de ces paliers gouvernementaux pour un tel projet.

Avec des informations de Louis-Simon Lapointe et Philippe L’Heureux