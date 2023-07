Philippe Lacasse, étudiant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke, est le premier Québécois à avoir franchi la ligne d’arrivée. Il a terminé huitième au total.

Le membre du club de Natation région du Québec (CNQ) a terminé la course en 8 h 23 m.

Je me suis entraîné avec Édouard Bélanger, qui a participé à la Traversée en 2021 et qui a remporté la compétition. Juste de le voir s'entraîner et faire la course, ça m'a vraiment donné le goût de participer aussi. Cette année était une bonne année pour moi. J’avais le temps de m'entrainer, et donc, je me suis lancé là-dedans , explique l’athlète originaire de St-Georges-de-Beauce

L’Italie domine

C'est l'Italien Francesco Ghetinni qui a remporté la 69e Traversée internationale du lac Saint-Jean. Il est arrivé à Roberval vers 14 h 45 après avoir parcouru les 32 kilomètres à partir de Péribonka. Au total, 21 nageurs ont participé à l'épreuve, qui a débuté à 8 h samedi matin.

L'Italien Francesco Ghetinni a remporté la 69e Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Francesco Ghetinni a traversé le lac Saint-Jean en six heures, 47 minutes et 15 secondes, dans des conditions difficiles par moment. Les nageurs étaient confrontés à des vagues, tandis que la température de l'eau oscillait entre 18 et 20°C. Il a d'ailleurs dû se rendre au centre médical immédiatement après la course.

Les athlètes continuaient toujours d'arriver petit à petit, à Roberval, en fin d’après-midi.

Température favorable en matinée

Le directeur général de l’événement, Jérémy Bonneau, affirmait samedi matin que les conditions actuelles du lac étaient favorables pour les nageurs. La température de l’eau, qui est assez chaude cette année, permet aux athlètes de nager sans combinaison. Ce matin, on en a pour notre argent, c’est assez frais aux abords du lac Saint-Jean à Péribonka, a-t-il mentionné. On s’attend à des conditions respectables, une eau à 20 degrés, donc une course sans wetsuit.

Neuf nageurs ont abandonné la course. Le premier abandon a été déclaré vers 10 h. Le Français Axel Reymond s'est résilié après deux heures de nage en raison du froid et des crampes. Il faisait partie des 12 nouveaux nageurs qui se sont joints à la compétition, cette année.

J'ai pris un petit coup de froid en début de course. Après 30 minutes, je commençais à avoir mal au ventre et petit à petit, je commençais à avoir des crampes musculaires qui arrivaient. J'avais mal aux intestins, mal au ventre. Après, j'ai vomi et j'ai dû enlever la combinaison pour me libérer et me soulager, mais ça n'a fait qu'empirer , a affirmé Axel Reymond.

Le Français Axel Reymond a dû abandonner après environ 2h en raison du froid et de crampes.

Parmi ceux qui ont jeté l'éponge, l'Américaine Sandra Frimerman-Bergquist, les Argentins Aquiles Balaudo, Martin Miguel Carrizo Yunges et Matias Diaz Hernandez, l'Australien Bailey Armstrong et le Macédonien Aleksandar Ilievski.

Un événement incontournable

Pour le directeur général, la Traversée demeure un événement incontournable dans la communauté internationale de natation en eau libre.

E ncore aujourd’hui, après 69 ans, dans la communauté des nageurs, tout le monde le dit. Si tu veux être considéré comme le meilleur nageur au monde, il faut, premièrement, que tu traverses le lac Saint-Jean, mais il faut que tu le gagnes aussi , a-t-il assuré.

