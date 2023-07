Trottinettes électriques à Toronto : la Ville reporte la décision jusqu’en 2024

Le conseil municipal de Toronto a mis en veilleuse le processus d’autoriser les trottinettes électriques jusqu'en 2024. À la suite d’un vote par le comité des infrastructures et de l'environnement, la Municipalité analysera alors l’usage et les risques de ces véhicules et déterminera la façon dont elle pourrait réduire les émissions de carbone et améliorer la sécurité routière.

Malgré leur interdiction sur la voie publique en 2021, les trottinettes électriques demeurent populaires et largement utilisées dans la Ville Reine. Fin juillet, la Ville a adopté une motion qui assurerait le port obligatoire d’un casque lors de l’utilisation des ces véhicules.

Dianne Saxe, la conseillère municipale qui pilote les efforts visant la réglementation des trottinettes électriques, soutient qu’il est nécessaire d'essayer ce mode de transport afin de déterminer son efficacité.

J’espère que la Ville soutiendra un projet pilote quelconque, dit-elle.

Dans un rapport qui sera développé par le conseil municipal, l'efficacité de ce mode de transport sur les voies publiques sera analysé afin de déterminer s’il sera sécuritaire sur les routes et efficace dans le cadre des transports en commun.

Ouvrir en mode plein écran Vingt villes canadiennes, dont la ville d'Oshawa, ont autorisé les trottinettes électriques. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Selon le conseiller Stephen Holiday, la Ville ne peut plus ignorer l’utilisation croissante des ces trottinettes, elles se vendent dans plusieurs magasins dans la province, il faut adopter une réglementation afin d’assurer l’ordre et la sécurité dans nos rues , souligne-t-il.

Le conseiller Chris Moise, qui représente le quartier 13, Toronto-Centre, explique que le rapport devra prendre en considération le fait que les voitures et les transports en commun ne sont pas abordables pour plusieurs utilisateurs de trottinettes électriques.

Les défenseurs de l’accessibilité exhorte la province à appliquer une loi

Le conseiller Mike Colle affirme que ces véhicules, qui peuvent atteindre une vitesse de 24 km/h, présentent un risque pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Les utilisateurs ont tendance à rouler à haute vitesse, et sur les trottoirs, ce sont de réelles conséquences car on ne peut pas les voir arriver.

David Lepofsky, président de l'Alliance de défense des droits des personnes handicapées de l'Ontario, souligne que la Ville a déjà mené une étude approfondie sur l’utilisation des trottinettes et ne devrait pas développer un cadre réglementaire.

C’est une perte de temps et de ressources , dit-il, la Ville a un déficit budgétaire et d'autres priorités .

M. Lepofsky, qui est malvoyant, explique que les trottinettes sont dangereuses pour tous les Torontois, pas seulement les personnes handicapées. Il explique que la Ville doit redoubler ses efforts afin de mettre en pratique l'interdiction des trottinettes sur les voies publiques.

Austin Spademan, le porte-parole de la compagnie de trottinette Bird Canada, est assuré que la Ville recommandera un projet pilote l’an prochain. Selon lui, 20 villes à l’échelle du pays ont autorisé les trottinettes électriques et Toronto peut s’inspirer de leurs modèles.