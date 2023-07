Un ancien météorologue d’Environnement Canada renouvelle ses appels pour que l’on crée un système d’alerte national qui préviendrait les citoyens des risques d’inondations éclair, comme celles qui ont fait des morts la semaine dernière en Nouvelle-Écosse.

Le 21 juillet, certaines régions de la province maritime ont reçu environ 250 millimètres de pluie en très peu de temps, causant des inondations soudaines qui ont fait trois morts, un disparu, et causé des dommages matériels.

Jim Abraham, météorologue à la retraite et premier gestionnaire du Centre canadien de prévision des ouragans, croit que l’agence fédérale où il a fait carrière pendant 36 ans doit prendre en charge la question des crues soudaines, plutôt que de laisser aux provinces et aux villes le soin de prévenir le public.

Environnement et Changement climatique Canada est déjà responsable des bulletins spéciaux et des avertissements de pluie, de neige ou de verglas. L’agence fédérale est donc bien équipée pour agir en cas d’inondation subite, dit M. Abraham.

Certaines provinces qui ont régulièrement des inondations, par exemple au printemps, ont depuis longtemps leurs propres programmes en la matière, comme le Québec et l’Ontario. La Nouvelle-Écosse n’en a pas.

Ouvrir en mode plein écran Le météorologue Jim Abraham a travaillé à Environnement Canada de 1976 à 2012. Photo : CBC / Shaina Luck

Un système standardisé à travers le pays servirait mieux à protéger le public, selon Jim Abraham.

Les États-Unis ont un tel système national depuis les années 1950. Kate Abshire, une gestionnaire du service météorologique américain, explique que l’objectif du programme d’alerte est d’avertir les citoyens plus d’une heure à l’avance du risque de crues éclair.

Ces inondations soudaines, explique-t-elle, sont particulièrement dangereuses lorsque les gens sont en voiture et se retrouvent prisonniers des eaux en quelques minutes, ou essaient de rouler quand même et se retrouvent plus creux qu’ils ne le pensaient.

Ouvrir en mode plein écran Une rue inondée dans la région d'Halifax le 22 juillet. Lors d'inondations soudaines, beaucoup de gens se retrouvent en péril lorsqu'ils sont en voiture et que le niveau d'eau se met à monter rapidement. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Plus de la moitié des décès lors d’inondations aux États-Unis se produisent en auto, affirme-t-elle.

Dans une déclaration écrite, une porte-parole du bureau de la gestion des urgences en Nouvelle-Écosse, Heather Fairbairn, indique que les municipalités de la province sont responsables de diriger la réponse aux événements qui surviennent sur leur territoire, comme la nécessité d’émettre une alerte d’inondation.

L’alerte sera ensuite émise en coordination avec le bureau de gestion des urgences, précise-t-elle.

La province, affirme-t-elle, cherche maintenant à embaucher un coordonnateur et un ingénieur spécialisé pour mettre en place des mesures efficaces de prévention des inondations et d’adaptation au climat .

