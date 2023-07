Le Canada à vélo pour son petit-fils atteint d’amyotrophie spinale

Un Québécois dont le petit-fils est atteint de l'amyotrophie spinale, une maladie rare qui limite la capacité de bouger, a décidé de traverser le Canada en vélo pour lever des fonds pour la recherche et améliorer l'accessibilité aux traitements. Il existe un traitement, mais il est coûteux et il n'est pas offert à tous.

Bernard McNeil, 66 ans, était samedi à Bowmanville, dans la région de Toronto, près de deux mois après son départ de Vancouver et à quelques jours de sa destination finale, Candiac, dans la région de Montréal. Il effectue sa traversée en partenariat avec l'organisme SMA Canada, qui milite pour un meilleur accès aux traitements pour les personnes qui développent l'amyotrophie spinale.

Cette maladie peut gravement endommager les nerfs, affaiblir les muscles et rendre difficile la déglutition et même la respiration.

C’est une maladie qui est dégénérative, ça touche le système moteur, explique M. McNeil. Si les personnes sont pas traitées elles perdent toutes leurs facultés de mouvement. Ils perdent l'habileté de leurs jambes, de leurs bras.

Malik Trépanier, son petit-fils âgé de 9 ans a été diagnostiqué quand il était nourrisson. Les médecins lui donnaient alors une espérance de vie de 2 ans. À l'époque, aucun traitement n'existait, raconte le néo-retraité. Mais Malik a pu accéder à un traitement expérimental, le Spinraza, de la société pharmaceutique Biogen. Ça a changé sa vie totalement , constate Bernard McNeil.

Bernard McNeil à côté de son petit-fils Malik Trépanier, 9 ans.

Grâce aux médicaments, Malik a retrouvé une certaine mobilité et vit maintenant une vie active avec sa famille.

Aujourd'hui, il peut flipper du dos au ventre, il peut se retourner sur le dos, il lève sa tête, il est capable de faire des pushups.

Un accès au traitement inégal selon l'âge et la province

Mais le traitement est extrêmement cher - jusqu'à 450 000 $ par an pour les adultes - et il n'est pas couvert de la même façon selon les provinces. Au Québec, tous ceux atteints de la maladie y ont accès gratuitement, mais pas en Ontario.

Ce discernement par l'âge est une source de frustration pour Bernard McNeil, qui milite pour un accès pour tous : Je suis gêné de dire que j'ai un gouvernement qui fait rien pis qui attend constamment (alors que) les gens sont en train de dépérir.

Malheureusement les adultes ont beaucoup de difficultés à accéder au traitement en Ontario et dans d'autres provinces , constate Amy Loignon, de l'organisme de lutte contre la maladie Cure SMA Québec.

C'est vraiment difficile de se voir dépérir et ne pas avoir accès à des traitements. On est 40 pays à avoir accès à ces médicaments et pourtant le Canada le bloque ici.

À 30 ans, Bryce McGraw est ainsi jugé trop vieux par le gouvernement ontarien. Si je n'ai pas accès au traitement rapidement, ma vie telle que je la connais est finie , dit-il.

Son état de santé s'est gravement détérioré au cours des deux dernières années. Monter des escaliers est de plus en plus difficile, et il craint de ne bientôt plus pouvoir travailler.

Le Canada est connu pour son système de soins de santé, mais c'est le seul pays du G7 qui ne fournit pas ce traitement à tout ceux qui en ont besoin, dit M. McGraw, qui travaille dans le domaine de la santé. Ici, les adultes sont oubliés.

Samedi, la famille de Bryce et d'autres personnes atteintes de la maladie ont accueilli Bernard McNeil alors qu'il arrivait à Bowmanville.

C'est une maladie si rare, peu de gens la connaissent, déclare la mère de Bryce, Willow McGraw. Nous avons donc besoin de personnes comme Bernard pour porter notre message.

Le fils de Willow McGraw, Bryce, a été diagnostiqué à l'âge de 18 ans.

Jusqu'à maintenant, Bernard McNeil a amassé environ 16 000 $. Il espère récolter au moins 20 000 $ d'ici son retour au Québec.

