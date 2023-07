Le rêve d’une Saskatchewanaise atteinte de cancer devient réalité au Touché Atlantique

Malgré son cancer, cela n’a pas empêché la Réginoise Sue Linnen de voyager à l’autre bout du pays pour assister au match entre les Roughriders de la Saskatchewan et les Argonauts de Toronto, samedi. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de l’événement du Touché Atlantique de la Ligue canadienne de Football (LCF).

Sue et son mari Ken Linnen ont assisté aux matchs des Roughriders pendant 49 ans et elle tenait à ne pas manquer cette rencontre, car son rêve était de voir son équipe favorite jouer dans l’est, un jour.

C’est pour cette raison que l’une de ses filles l’a inscrite au programme Cameco Riders Touchdown for Dreams qui est un partenariat entre les Roughriders de la Saskatchewan et la Fondation du cancer de la Saskatchewan qui a commencé en 2011 et qui a pour but de réaliser les rêves de femmes atteintes de cancer.

Le couple Linnen a passé vendredi après-midi à regarder l’équipe s’entraîner à l’Université de Saint-Mary’s à Halifax.

À sa grande surprise, Sue Linnen a pu faire du poing-à-poing avec tous les joueurs des Roughriders et elle a reçu des cadeaux de la part de l’équipe à la fin de la session d’entraînement.

On a beaucoup voyagé au fil des années et nous avons vu plein de choses excitantes, mais je pense que ceci est l’un des meilleurs souvenirs que je vais garder , affirme-t-elle.

Lors de la rencontre avec les joueurs de l’équipe, elle a tenu à les encourager.

Je me bats contre ma maladie et vous vous battez pour l’équipe, je l’apprécie.

Une motivation pour l’équipe

Le quart-arrière des Roughriders Mason Fine affirme qu’il aura une pensée spéciale pour Sue Linnen lors de la rencontre avec les Argonauts de Toronto, samedi.

C’est tellement excitant de savoir que son souhait était de venir nous voir jouer , affirme-t-il. On va garder ça en tête et ce sera une raison de plus quand on sait qu’on ne joue pas seulement pour nos coéquipiers et entraîneurs, mais aussi pour les gens comme elle.

L’entraîneur en chef des Roughriders, Craig Dickenson, ajoute que c’était un moment spécial que Sue Linnen et les joueurs ont partagé et affirme que ceci leur a envoyé un message important.

Pour sa part, Sue Linnen se dit ravie de voir que plusieurs des partisans des Riders ont fait le déplacement de la Saskatchewan jusqu’à Halifax pour les soutenir.

Cette dernière sera dans les gradins pour assister au match de son équipe préférée contre les Argonauts à partir de 14 h ( HNC), samedi.

Avec les informations de Will McLernon