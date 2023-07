Le Haut-Madawaska est officiellement sans médecin de famille

Le Haut-Madawaska, au Nouveau-Brunswick, se retrouve officiellement sans médecin de famille.

Deux médecins ont quitté le Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska. Ils avaient annoncé en mai leur départ prochain.

Environ 5000 patients de cette région sont sans médecin de famille.

Ces deux médecins, pour le moment, pour des raisons d'administration, ont décidé de laisser le service , a déclaré le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, dans une entrevue samedi au Téléjournal Acadie.

Ces docteurs étaient à Clair une semaine par mois, selon M. Ouellet, et travaillent déjà dans des foyers de soins et comme urgentologues à l’Hôpital régional d’Edmundston.

Le maire ne désespère pas. Il affirme que ces deux médecins ont eu des entretiens qui se seraient assez bien passés avec le Réseau de santé Vitalité.

Ces gens-là n'ont pas tout à fait fermé la porte, et si Vitalité arrive avec une proposition qui est intéressante, ces médecins pourraient peut-être revenir en fonctions , a avancé le maire.

Qu'arrivera-t-il aux patients?

Vitalité est en train de préparer un scénario , dit M. Ouellet, pour que les gens qui ont besoin de suivis immédiats, pour des problèmes de santé chroniques par exemple, puissent consulter quelqu’un au plus vite.

Ensuite, Service Nouveau-Brunswick a commencé à communiquer avec les patients devenus orphelins après ces départs à Clair, afin de les inscrire au programme Lien Santé NB, et avoir accès à un médecin virtuellement, ou en présence, dépendamment si le médecin est disponible dans la région , ajoute le maire de Haut-Madawaska.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawska, en entrevue samedi. Photo : Radio-Canada

Ce qu'on vise d'avoir une équipe disciplinaire au centre de santé communautaire , maintient Jean-Pierre Ouellet, avec des médecins, des infirmières praticiennes et d’autres spécialistes, par exemple des physiothérapeutes. Des services qui libéreraient tous ces patients qui se présentent à l’hôpital d’Edmundston, qui doivent voyager trois quarts d’heure ou une heure , dit-il.