Train léger : la prolongation de l’interruption de service suscite l’exaspération

Alors que le train léger d’Ottawa ne sera pas en mesure de reprendre du service lundi prochain tel qu’il était initialement envisagé, l’exaspération grandit chez les usagers du transport en commun de la capitale fédérale.

OC Transpo a annoncé vendredi en fin de journée que les usagers devront encore patienter au moins une dizaine de jours avant de pouvoir compter à nouveau sur le réseau de transport sur rails.

À l’image des usagers qui voient les interruptions de services se répéter depuis de nombreux mois, la membre du Groupe des usagers du transport en commun d’Ottawa, Laura Shantz, a évoqué de la frustration vis-à-vis de la situation.

C’est frustrant surtout pour les usagers du transport en commun : les gens qui normalement prennent le train et même les gens qui attendent les autobus de communauté qui sont maintenant annulés pour avoir service [de remplacement] R1.

Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa

En réaction à cette nouvelle interruption de service, plusieurs d'entre eux se sont tournés vers d’autres moyens de transport pour effectuer leurs trajets quotidiens, tels que la marche ou encore le covoiturage, selon Mme Shantz.

Il y a beaucoup de gens qui ont déjà perdu toute leur confiance et pour eux, c'est juste [le] signal que s'ils ont déjà trouvé un autre moyen de se déplacer, ils ont fait le bon choix , a-t-elle affirmé dimanche, en entrevue avec Radio-Canada.

Le système de remplacement d’autobus R1 ne serait par ailleurs pas propice à recevoir les personnes en situation de handicap, d’après l’ancienne candidate au poste de conseillère municipale dans le quartier d’Ottawa-Rideau, ce qui ferait d’eux des victimes collatérales des nouveaux déboires du train léger.

[Avec] le système R1, il n'y a juste pas assez d'espace pour assurer [leur] confiance [de] monter à bord [dans] le premier autobus qui arrive sans être coincé ou stressé. Donc pour eux, j'ai encore [plus] peur car c'est c'est encore plus difficile de se déplacer , a-t-elle estimé.

La Commission de transport se dit consciente de la frustration des usagers

Si la confiance des usagers du train léger ne cesse de s’effriter au fur et à mesure que les pannes s’accumulent, le président de la Commission du transport en commun de la Ville d’Ottawa, Glen Gower, a cependant réitéré sa confiance envers les divers intervenants.

J’ai beaucoup de confiance dans l’équipe d’OC Transpo, dans l’administration d’OC Transpo et aussi [envers] les experts du Groupe de Transport Rideau [...]. On est proche de trouver des solutions et de relancer les trains de façon sécuritaire pour les citoyens.

M. Gower a également dit comprendre la frustration grandissante des usagers, reconnaissant par ailleurs que le système de remplacement d’autobus R1 n’était pas l’idéal pour assurer le service.

C’est très difficile pour les usagers d’OC Transpo et nous travaillons pour essayer de trouver une meilleure solution pour [le système] R1, et pour relancer les trains aussi rapidement que possible.

Glen Gower, président de la Commission du transport en commun de la Ville d'Ottawa

Quant à la perte de confiance des usagers, le président de la Commission du transport commun a estimé que seuls les efforts entrepris pour rétablir le service de manière sécuritaire et assurer sa fiabilité dans l’avenir permettront de l’enrayer.

Ce dernier a par ailleurs évoqué que l’instauration de rabais pourrait également être envisagée pour dédommager les utilisateurs du transport en commun, à condition de trouver une source de financement.

Les tarifs d’autobus rapportent 8 millions de dollars par mois, alors il faut trouver une source pour cette partie du budget. On a déjà un déficit de 39 millions de dollars pour notre système d’autobus. [...] Mais c’est quelque chose qu’on va explorer , a-t-il assuré.

