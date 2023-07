Au terme de la 57e finale des Jeux du Québec, qui se tenait à Rimouski du 21 au 29 juillet 2023, les délégations de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches reviennent à la maison plus fières que jamais, ayant remporté respectivement 74 et 37 médailles.

Avec 74 médailles, la délégation de la Capitale-Nationale et ses 217 athlètes arrive en tête du classement des 19 régions, devant la Rive-Sud (50 médailles), les Laurentides (48) et Chaudière-Appalaches (37).

Pour la délégation qui avait terminé en 2022 avec une récolte de 61 médailles, il s’agit d’ un énorme bond par rapport aux derniers Jeux , s’enthousiasme Ruben Moreno, son chef de mission.

Pour expliquer un tel succès, il invoque l’implication totale de nos clubs partenaires au niveau régional qui font un travail absolument extraordinaire avec les athlètes .

Cette année [...], les athlètes étaient là au bon moment, performaient au bon moment , lance-t-il.

Première étape vers le niveau canadien, puis international, les Jeux du Québec constituent les premiers pas, la première grosse compétition au niveau provincial pour les jeunes qui y participent, ajoute M. Moreno.

C’est vraiment le plus beau tremplin qu’il [puisse y] avoir pour les athlètes de 12 à 17 ans.

Parmi les performances marquantes, M. Moreno note le vélo de montagne, qui a permis à la délégation de la Capitale-Nationale d’aller chercher 8 médailles d’or en combinant les Jeux de 2022 et ceux de cette année.

Le tir à l’arc a également permis de récolter une médaille d’or et une médaille d’argent.

Ouvrir en mode plein écran Le tir à l'arc est une compétition suivie de près dans l'Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Oui, on aime performer, mais je pense que si les athlètes en tirent d’autre chose que ça, l’objectif est atteint , dit le chef de mission.

Performer dans le plaisir

Avec ses 8 médailles d’or, ses 19 médailles d’argent et ses 10 médailles de bronze, la délégation de la Chaudière-Appalaches s’est vraiment démarquée cette année , indique sa porte-parole Myriam Bérubé.

C’était vraiment beau de les voir, oui, performer, mais aussi s’encourager, avoir du plaisir, découvrir de nouvelles activités et profiter au final de leur expérience à 100 %.

Si Mme Bérubé note avoir cumulé 13 médailles en natation, 9 en athlétisme et 6 en triathlon, entre autres distinctions, elle précise toutefois que ce qui a fait la beauté des Jeux du Québec, pour les 191 athlètes de sa délégation, c’est oui, de pouvoir compétitionner dans leur sport avec les meilleurs de la province, et de pouvoir se mesurer à d’autres athlètes de haut niveau, mais c’est aussi de représenter sa propre région, de développer un sentiment d’appartenance .

Tisser des amitiés avec d’autres athlètes d’autres sports et d'autres régions fait également partie des bénéfices collatéraux d’une participation à une compétition comme les Jeux du Québec, selon elle. En bout de ligne, tous ces beaux jeunes-là partagent la même passion, soit celle du sport.

Avec la collaboration de Camille Carpentier