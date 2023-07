L’emplacement d’un arbre millénaire tenu secret au large de l'île de Vancouver

Depuis 20 ans, TJ Watt, 39 ans, parcourt la Colombie-Britannique à la recherche d'arbres ancestraux afin de les répertorier et de militer pour leur préservation. L'habitant de Victoria dit avoir trouvé « l’arbre de sa vie », sur le territoire de la Première Nation Ahousaht, au large de l’île de Vancouver.

Aucun autre arbre ne m’a époustouflé comme celui-là [...] c’est littéralement un mur de bois.

TJ Watt a photographié le spécimen, un thuya géant, en 2022 sur l'île Flores dans la légendaire baie Clayoquot, sur le territoire de la Première Nation Ahousaht. Il était alors en excursion pour la Société géographique royale du Canada et la National Geographic.

Le thuya fait environ 46 mètres de haut et 5 mètres de large à sa base. Selon TJ Watt, il aurait au moins 1000 ans. Ses dimensions font de lui l’un des plus gros et vieux arbres de la province et du Canada.

Contrairement à la plupart des autres arbres, il s’élargit à mesure qu’il grandit , explique l’amateur d’arbres. C'est vraiment un moment marquant de ma vie de tomber sur quelque chose d'aussi spectaculaire.

TJ Watt et la Première Nation Ahousaht ont publié des photos et des détails sur l’arbre, tout en gardant son emplacement secret, pour montrer l’importance pour la Colombie-Britannique de respecter ses engagements de révision des plans de foresterie afin d'équilibrer les coupes et les valeurs écologiques.

C’est représentatif d’un écosystème tempéré, sain, intact et côtier , explique Tyson Atleo, un représentant héréditaire de la Première Nation Ahousaht. On ne voit plus beaucoup des arbres de cette taille.

« Le mur »

L’arbre a été surnommé le mur ou ʔiiḥaq ḥumiis, qui signifie grand cèdre rouge dans la langue nuu-chah-nulth, un type de forêt qui risque de disparaître du paysage britanno-colombien en raison d'une exploitation forestière intense.

Les forêts de ce type ont été réduites aujourd’hui à une petite, petite fraction de leur étendue originelle , explique TJ Watt. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir qu'ils restent debout, en particulier compte tenu de la crise climatique et de la biodiversité.

Cet arbre n'est pour l’instant pas dans une zone qui pourrait faire l’objet d’une coupe, en raison d’un report de l'exploitation forestière dans le cadre du travail entre les Premières Nations et la province pour protéger les forêts anciennes qui risquent de perdre de manière permanente leur biodiversité.

Ouvrir en mode plein écran L’arbre a été surnommé le mur ou ʔiiḥaq ḥumiis, qui signifie grand cèdre rouge dans la langue nuu-chah-nulth. Photo : Fournie par TJ Watt/Ancient Forest Alliance

Écotourisme

La Première Nation Ahousaht, dont le territoire s'étend sur la baie Clayoquot, une réserve de la biosphère mondialement reconnue, est à l'avant-garde du travail pour maintenir debout des arbres importants dans les forêts riches en biodiversité tout en trouvant d'autres moyens, comme le tourisme, pour remplacer les revenus perdus.

C’est une merveilleuse occasion de partager qui nous sommes en tant qu’Ahousaht, nos valeurs et nos principes, mais aussi d'aider [les visiteurs] à faire l'expérience de la magie de nos territoires comme en témoigne cet arbre incroyable , a déclaré Tyson Atleo.

Ahous Adventures, une entreprise de tourisme écoculturel détenue et exploitée par des Ahousaht à Tofino, n’emmènera cependant pas de visiteurs voir l’arbre afin de garder la zone protégée.

La Première Nation Ahousaht et d'autres nations espèrent davantage de financement pour protéger les écosystèmes de la part du gouvernement provincial afin de développer des occasions économiques alternatives sur leurs territoires qui permettront aux arbres comme ʔiiḥaq ḥumiis, de rester debout. La Première Nation Ahousaht a notamment mis en place une redevance volontaire pour ses territoires.

Avec les informations de Chad Pawson