Plongeon d’un hélicoptère : ce n’est que partie remise

L'athlète de plongeon extrême Lysanne Richard compte reporter son saut d’un hélicoptère, qui n’a pu être accompli vendredi en raison de grands vents.

Lysanne Richard devait sauter d'un hélicoptère dans le lac Memphrémagog à une hauteur de 24 mètres.

Une cellule orageuse qui mettait en danger la sécurité des membres de l’équipe l’a forcée à déclarer forfait. Une situation trop instable , selon la coach-stratège de Lysanne, Suzanne Arbour.

On veut assurer la sécurité de notre athlète.

Le tonnerre grondait vraiment au moment de notre départ, et tonnerre rime avec éclairs. C’était aussi très gris. On a toute une équipe de sécurité qu’on ne peut pas laisser dans l’eau en temps orageux. On ne peut pas non plus laisser un hélicoptère dans le ciel , explique la plongeuse extrême.

Selon les radars, ça aurait duré trop longtemps pour avoir de la clarté durant le saut. Nous n’aurions pas eu suffisamment de luminosité ni pour le plongeon, ni pour la captation d’images , ajoute-t-elle.

C'est toute une déception pour la plongeuse de haut vol qui s'était préparée de longues semaines, physiquement et mentalement. Elle fait tout de même savoir que le saut est remis et non annulé.

Date de reprise à préciser

Lysanne Richard souligne qu’elle a hâte d’avoir l’occasion de réaliser ce plongeon, qui devait lui permettre d'établir un record mondial pour une femme.

On a vu ça comme une générale! On est encore plus prêts pour la prochaine fois.

L’enjeu, c’est qu’on a une grande équipe. Les embarcations doivent être disponibles pour l’équipe de sécurité. On va retomber dans la logistique et la gestion d'horaires. On doit trouver une autre date. On espère que, cette fois, la météo sera de notre côté et on fera des annonces sur les réseaux sociaux , souligne Lysanne.

La plongeuse aurait aimé reporter le saut au lendemain, samedi.

Ce n’est pas possible de remettre le plongeon à demain puisque le Grand Cru n’est pas réservé pour deux jours , explique la coach-stratège de Lysanne Richard, Suzanne Arbour.

Lysanne Richard confirme que le saut se fera en 2023, à Magog.

Beaucoup de positif

Je vis beaucoup de déception, mais j’ai un encore plus grand sentiment d’attachement envers le projet parce que l’attente est plus longue. J'aime quand ma patience est mise à l'épreuve puisque l'appréciation est encore plus grande , exprime Lysanne.

Je suis surtout dans la gratitude.