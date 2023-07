Au Kenya, le gouvernement et l’opposition veulent « résoudre leurs différends »

Au Kenya, le gouvernement et l’opposition ont annoncé samedi avoir convenu de former un comité destiné à « résoudre leurs différends à l'amiable » après des semaines de manifestations et de violences, qui ont fait des dizaines de morts.

Le vétéran de l'opposition kényane, Raila Odinga, a appelé en mars ses partisans à descendre dans la rue pour protester contre la politique du gouvernement qu'il juge illégitime et qui ampute, selon lui, le pouvoir d'achat des Kényans.

La coalition d'opposition, nommée Azimio, a organisé neuf jours de manifestations, qui ont été émaillées de pillages, de vandalisme et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont parfois tiré à balles réelles.

Déterminés à résoudre nos différends à l'amiable dans l'intérêt de tout notre peuple, nous nous sommes donc mis d'accord avec Kenya Kwanza pour créer un comité , a annoncé l'opposition dans un communiqué, faisant référence à l'alliance du parti au pouvoir.

Ouvrir en mode plein écran Des partisans de l'opposition ont brandi des bâtons et des pierres alors qu'ils manifestent contre le coût élevé de la vie à Nairobi, au Kenya, le 19 juillet 2023. Photo : AFP / LUIS TATO

L' ONU , des puissances occidentales ainsi que le clergé et les principaux journaux kényans ont multiplié récemment les appels au dialogue.

Publicité

Un besoin de médiation

Mardi, le président, William Ruto, s'était dit disposé à rencontrer M. Odinga, mais le leader de l'opposition avait répondu qu'aucun dialogue ne serait possible sans médiateur.

Dans un communiqué publié samedi, Azimio a informé qu'ils avaient convenu, en collaboration avec le gouvernement, de former un comité de 10 membres, avec une représentation égale, et ce, grâce à la facilitation de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo.

Ce comité sera composé de quatre parlementaires, députés, quatre membres du Parlement, quatre personnes ne siégeant pas au Parlement, et les leaders de la majorité et de la minorité à l'Assemblée nationale, précisent gouvernement et opposition dans un communiqué conjoint.

Il discutera notamment de la réforme de la commission électorale et de la création d'une fonction officielle pour M. Odinga.

Les deux parties ont aussi convenu que le litige entourant une loi de finances, promulguée en juin, devrait être tranché par le tribunal .

Publicité

Des promesses et des critiques

Élu en août 2022 face à Raila Odinga, qui ne reconnaît toujours pas les résultats du scrutin, le président Ruto avait promis de soutenir les plus défavorisés.

L'opposition l'accuse de faire le contraire en réduisant le pouvoir d'achat des Kényans, déjà affecté par une inflation continue (hausse de 8 % sur un an en juin), avec la loi de finances qui a instauré de nouvelles taxes.

Selon M. Ruto, ces taxes sont nécessaires pour rendre des marges de manœuvre au pays, très endetté, particulièrement en raison des grands projets d'infrastructures de son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, dont il fut le vice-président.

Les deux camps avaient déjà tenté d'organiser des discussions bipartisanes après les premières manifestations organisées par l'opposition, mais elles ne s'étaient jamais concrétisées, entraînant une reprise de la contestation en juillet, émaillée de pillages, actes de vandalisme et d'affrontements ayant fait plusieurs dizaines de morts.

Selon la coalition Azimio, au moins 50 personnes ont été tuées depuis mars. Des chiffres officiels pointent quant à eux à une vingtaine de morts durant les neuf journées d'action d'Azimio seulement.

L'importance du Kenya en Afrique de l'Est

Locomotive économique d'Afrique de l'Est, le Kenya a vu son activité paralysée lors des journées de manifestations, par crainte d'incidents et de violences.

Des organisations de défense des droits de la personne ont dénoncé la répression au cours des manifestations menées par les forces de l'ordre, qui ont parfois tiré à balles réelles.

Une coalition de 29 ONG, dont Amnistie internationale, a affirmé avoir documenté 27 exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires lors des manifestations en juillet .