Des policiers et pompiers du monde entier rivalisent à Winnipeg aux Jeux mondiaux

Des milliers d'athlètes des quatre coins du monde sont à Winnipeg pour participer aux Jeux mondiaux des policiers et des pompiers. Au-delà des exploits sportifs, les organisateurs s'attendent à des retombées économiques pour la capitale manitobaine.

Les Jeux ont commencé vendredi soir avec le coup d'envoi, un défilé des plus de 8500 participants de plus de 70 pays. Ils ont marché entre le Centre des congrès RBC et le Centre Canada Life. Les premières compétitions se déroulent depuis samedi matin.

Les athlètes, des premiers répondants actifs ou retraités, s'affrontent dans plus de 60 sports, dont plusieurs disciplines olympiques ou encore liées au travail de ces premiers répondants.

C'est l'occasion de représenter son pays, défendre ses couleurs, même si nous ne sommes pas des sportifs professionnels. C'est une grande chance de voyager et de pouvoir faire du sport , lance Jérôme Silver, un policier venu de France, qui participe à la compétition de karaté, lundi.

Les pompiers et les policiers sont les gardiens de ce monde et assurent la sécurité. J’aime apprendre à connaître différentes cultures , renchérit, pour sa part, le Portoricain Heriberto Soto, en espagnol.

Ouvrir en mode plein écran La délégation de France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux des policiers et des pompiers à Winnipeg, vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Rachel Ferstl

Le comité organisateur winnipégois estime que les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers généreront 85 millions de dollars pour l'économie locale.

Ces athlètes payent pour venir ici: billets d’avion, nourriture, boissons, transports. Cet argent est profitable à Winnipeg, aux commerçants et aux contribuables. Quand on est capable d’organiser des événements comme celui-ci, tout le monde en profite , indique le directeur de l'exploitation pour les Jeux, Mike Edwards.

Le policier retraité d'Irlande du Nord, Leslie Lynas, est ravi d'avoir la chance d'explorer Winnipeg au cours des prochains jours dans le cadre de la compétition.

Winnipeg est une ville magnifique. Les gens ici sont extraordinaires , affirme-t-il. Je veux sortir et rencontrer les gens.

Des jeux contestés

Malgré l'effervescence, cet événement sportif est contesté par certains. Une manifestation a eu lieu, vendredi, au centre-ville de Winnipeg à proximité du lieu de la cérémonie d'ouverture.

Selon le groupe qui veut abolir la police Winnipeg Police Cause Harm, la Ville ne devrait pas glorifier la police, surtout dans une période où les appels aux changements sociaux se multiplient.

Le groupe fait notamment référence à la demande de militants autochtones de fouiller un dépotoir, au nord de Winnipeg, là où la police croit qu'il y aurait la dépouille d'au moins deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

Ouvrir en mode plein écran Des affiches sont placardées sur plusieurs poteaux dans le centre-ville de Winnipeg pour dénoncer ces Jeux mondiaux des policiers et des pompiers tenus à Winnipeg jusqu'au 6 août.. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

Toutes ces crises sociales qui sont en avant-plan ici. Le simple fait de financer des Jeux olympiques géants pour la police est totalement inapproprié. La Ville ne devrait pas contribuer massivement à ce financement alors qu'il y a tant d'autres choses importantes qui sont vraiment nécessaires et urgentes , indique Buck Doyle, un militant du groupe Winnipeg Police Cause Harm.

Les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers se tiennent jusqu'au 6 août.

Avec les informations de Anne-Louise Michel et de Rachel Ferstl