Des progrès dans la lutte contre le feu de forêt de Behchokǫ̀, près de Yellowknife

Le feu de forêt de Behchokǫ̀, une communauté Tłı̨chǫ à une heure de route au nord-ouest de Yellowknife, continue de menacer les structures de la communauté, mais les autorités affirment avoir progressé dans leur combat contre le brasier.

L’incendie demeure à 45 kilomètres au nord-ouest de Yellowknife, et couvre 1142 kilomètres carrés, la même superficie qu’il y a deux jours.

Il y a beaucoup de travail à faire sur cet incendie, mais nous avons fait des progrès au cours des derniers jours. Nos équipes tentent d’établir un périmètre autour de la communauté de Behchokǫ̀, à Rae, là où le feu a brûlé plusieurs maisons , explique Mike Westwick, un agent d’information des incendies du gouvernement territorial.

L’incendie non maîtrisé, qui fait rage depuis plusieurs semaines, a détruit quatre maisons et forcé l’évacuation de la communauté d’environ 2000 personnes. La petite municipalité risque aussi de perdre ses réseaux téléphonique et d'Internet. La ligne qui alimente l’Internet à Yellowknife est également menacée.

Selon Mike Westwick, les efforts continuent pour protéger des structures le long de l'autoroute 3, qui relie la communauté à la capitale, et qui est une voie importante pour le transport de nourriture et d’essence. La route, qui a fermé plusieurs fois la semaine dernière, est ouverte samedi après-midi.

Autre bonne nouvelle selon Mike Westwick : le feu n'a pas traversé le canal Frank, ce qui protège d‘autres structures dans la communauté de Behchokǫ̀.

Ouvrir en mode plein écran La fumée de l'incendie de Behchokǫ̀, le 25 juillet 2023, près de l'autoroute 3, une voie importante de transport vers Yellowknife Photo : Facebook/Simon Smith

Environnement Canada prévoit de la pluie dans le secteur samedi après-midi, un répit attendu avec impatience. Il y a cependant un risque d’orage.

Les 1 à 4 millimètres de pluie qui sont attendus seront très utiles pour réduire les flambées aujourd’hui. […] Mais ce n’est pas assez de pluie pour éliminer les risques autour de la communauté de Behchokǫ̀. Cela ne va pas empêcher le feu de se propager.

Plus tôt cette semaine, Yellowknife a présenté son plan d’urgence au cas où la capitale serait touchée par les feux.

Si la fumée s’est un peu dispersée, Environnement Canada prévoit toujours un indice de qualité d'air de 10 samedi pour Yellowknife, soit le pire au pays.

