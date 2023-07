Feux d’artifice : mission nettoyage à Magog

Au lendemain des Grands Feux Magogois de vendredi, des équipes de nettoyage ratissent les berges et les profondeurs du lac Memphrémagog afin de récupérer tous les débris.

Nous avons été engagés par les Grands Feux Magogois pour faire le nettoyage des berges et de l’eau. Nous avons avec nous deux plongeurs qui sont bénévoles et qui viennent nous donner un gros coup de main pour nettoyer tous les résidus , explique le copropriétaire de l’entreprise de plongée TME, André Beaulieu.

Ces plongeurs ont été embauchés par l'organisation pour assurer la récupération d’un maximum de débris causés par les feux d'artifice.

Nous sommes venus voir les feux hier, et donc, nous avons vu les débris qui tombaient. Nous sommes soucieux de l’environnement et voulons donc participer à sa protection en nettoyant le lac , explique Alexandre Dubé, l’un des deux plongeurs bénévoles.

Ouvrir en mode plein écran Les plongeurs ont récupéré bouteilles et canettes dans le lac ; des déchets laissés par les occupants de bateaux. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Il s'agissait d'une première initiative de ce genre pour concilier feux d'artifice et protection de l'environnement.

On plonge pour le plaisir, mais de joindre l'utile à l'agréable, c’est une belle expérience.

Les vents de vendredi ont facilité le travail des plongeurs. 80 à 90 % des déchets ont été poussés vers les berges, selon André Beaulieu.

Des feux moins polluants

Soucieux de l’environnement, le directeur technique pour les Grands feux Magogois Pierre-Luc Chicoine assure que les matériaux utilisés dans la fabrication des feux d’artifice laissent une minime empreinte écologique.

Les coques sont biodégradables, les colles ne sont plus chimiques également biodégradables. Nous n’utilisons presque plus de plastique, qui a été remplacé par des feuilles de riz. L'aluminium a aussi été retiré de la fabrication des feux et le carton est davantage employé. On recycle tout, tout est démonté et va dans les endroits appropriés , assure le directeur technique.

De multiples découvertes

Les plongeurs ne se contentent pas de ramasser les déchets occasionnés par les feux d’artifice. Ils ratissent l’ensemble du fond du lac et récupèrent les débris des bateaux, notamment.

On veut garder notre environnement sain, sauf et propre en ramassant les déchets qui ne devraient pas s’y trouver, explique Renaud Légaré, président des Grands Feux Magogois. On essaye de faire plaisir au plus grand nombre de personnes possible avec la plus belle empreinte écologique.

Ouvrir en mode plein écran Les plongeurs ont nettoyé l'ensemble du fond du lac Memphrémagog. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Bouteilles et canettes ont été trouvées en bonne quantité par les plongeurs.

Des précipitations qui compliquent le nettoyage

Avec les dernières pluies, on remarque qu’il y a beaucoup plus de débris que les années passées dans le lac. Les précipitations ont fait descendre les rivières, laissant donc découvrir beaucoup plus de déchets. Le ramassage écologique est donc vraiment important , précise André Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran Les équipes de nettoyage ont passé la matinée a récupérer tous les débris. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette