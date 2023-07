Le nombre de travailleurs sans diplôme augmente sur les chantiers

Les travailleurs de la construction passent de plus en plus d'heures sur les chantiers de la région. C'est ce que révèlent des données recensées par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les salariés de ce secteur cumulent 3.1 millions d'heures de travail en 2022, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année 2021.

Signe de la pénurie de main-d'œuvre, le nombre de travailleurs disponible dans le secteur de la construction a diminué lors de la même période. C'est ce qui explique pourquoi les salariés voient leur nombre d'heures de travail augmenter, selon Hugo Asselin, directeur de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Hugo Asselin est notamment expert en foresterie sociale à l'université du Québec en Abitibi (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

Il y a beaucoup plus de travail à faire, mais il y a moins de personnes pour le faire. Du point de vue de l'augmentation des chantiers, la hausse est très importante dans le secteur industriel, avec 41 % de plus de chantiers. Il y a aussi une bonne augmentation, soit 11 %, dans le secteur institutionnel et commercial , explique-t-il.

M. Asselin précise que la construction dans le secteur résidentiel a diminué, ce qui peut expliquer les délais dans le domaine de l'habitation et de la rénovation.

Moins de diplômés

La pénurie de main-d'œuvre inciterait également les employeurs à recruter leurs travailleurs à l'extérieur de la région.

Un peu plus de 80% de la main-d'œuvre est composés de gens de la région. Ça veut dire qu'entre 15% et 20% de la main-d’œuvre qui font du fly-in fly-out et du drive-in drive-out, ce qu'on appelle du navettage, poursuit Hugo Asselin. On ne suffit pas à fournir la main-d'œuvre nécessaire pour les chantiers [...] Du point de vue de la diversité, les femmes sont encore très minoritaires dans le domaine de la construction. C'est un peu la même chose avec les personnes autochtones, qui représente un peu moins de 2% de la main-d'œuvre, une diminution dans ce cas précis.

Le nombre de salariés de la construction sans diplôme d'études secondaires tend lui aussi à augmenter selon Hugo Asselin. Il précise que le nombre de certificats d'apprenti ou de certificats d'occupation délivrés à des personnes sans diplôme a pratiquement doublé entre 2018 et 2022, passant de 152 à 297.

Le nombre de certificats remis à des personnes avec diplôme est passé de 115 à 128 lors de la même période.