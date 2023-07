Un 25e défilé de la Fierté se déroule samedi dans la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le rassemblement a débuté à Charlottetown à midi sur la promenade Terry-Fox. Le cortège emprunte les rues Euston, Great George, Grafton, Rochford et Kent.

Pas de partis politiques dans le défilé

Le 20 mars dernier, les organisateurs de la Fierté à Charlottetown ont décidé que les partis politiques de la province ne marcheraient pas ou n’auraient pas de char allégorique dans le défilé cet été.

Ces dernières années, Fierté Î.-P.-É. a été heureuse d'accueillir dans son défilé des représentants de tous les partis politiques majeurs de l’île. Mais malheureusement, cette forme symbolique de se présenter en alliés n’a pas été suivie d’efforts tangibles pour combattre l’augmentation du discours haineux et des actes de violence dirigés contre notre communauté , écrivaient alors les organisateurs.

Nous estimons qu’il n’y a pas d’autre choix que de suspendre les inscriptions de tous les partis politiques provinciaux jusqu’à ce qu’ils prennent des engagements suivis de réelles actions significatives lorsque la législature reprendra [ses travaux] après l’élection , concluait la direction.

Ouvrir en mode plein écran Des gens prêts pour le défilé, samedi matin. Photo : CBC / Stacey Janzer

Fierté Î.-P.-É. réagissait à des commentaires faits en campagne électorale par le premier ministre Dennis King. Le chef des progressistes-conservateurs, qui ont été réélus, avait dit que les personnes transgenres ne devraient pas forcer tout le monde à les accepter ( You don't gotta drive everything down everybody's throat , en anglais ).

Publicité

Dennis King s’était excusé et avait dit qu’il aurait dû être un meilleur allié de la communauté LGBTQ+ à cette occasion.

Malgré ces événements, des politiciens de l’île ont participé au défilé de la Fierté, samedi.

On leur a dit qu’ils étaient les bienvenus, à condition qu’ils participent à titre personnel, et de manière non partisane .

Ouvrir en mode plein écran Gord McNeilly, député de Charlottetown-West Royalty, était présent samedi. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Par conséquent, les partis n’ont pas été autorisés à afficher des bannières aux couleurs de leurs formations politiques ni à se faire de la publicité.

Lucky Fusca, qui dirige le Réseau transgenre de l'Île-du-Prince-Édouard, a répété que les partis politiques provinciaux ne soutenaient pas de manière concrète la communauté LGBTQ+ .

Ouvrir en mode plein écran Lucky Fusca Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le premier ministre Justin Trudeau était au défilé.

Publicité

En entrevue samedi matin, Lucky Fusca a expliqué que les organisateurs avaient autorisé le premier ministre à y être. Des personnes de couleur et des Autochtones membres de la communauté LGBTQ+ ont été consultés par Fierté Î.-P.-É., a indiqué Lucky Fusca, et ils ne se sont pas opposés à sa présence.

Il y a 75 groupes qui marchent dans le défilé cette année, un nouveau record pour la Fierté de Charlottetown.