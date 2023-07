Pas de chance pour de nombreux enthousiastes qui souhaitaient monter à bord du Réseau express métropolitain (REM) samedi en début d'après-midi, à l'occasion de la première journée de portes ouvertes. Le fort achalandage a forcé l'organisation à ne plus accepter de nouveaux passagers pour le reste de la journée.

Depuis l'ouverture des portes, à 9 h, les cinq stations du tronçon de la Rive-Sud, inauguré vendredi, fourmillent de curieux. Les files d'attente débordent jusqu'à l'extérieur.

On a eu 20 000 personnes en 3 heures, a souligné Emmanuelle Rouillard-Moreau, porte-parole du REM . Notre capacité est normalement de 30 000 déplacements par jour.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines d'usager attendent à la gare Centrale de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

On veut que l'expérience soit agréable et sécuritaire pour tous, d'où la raison pourquoi on arrête temporairement d'admettre des gens dans le réseau , a ajouté la porte-parole, soulignant que la priorité est de permettre aux usagers de retourner chez eux.

De la station de Brossard à la gare Centrale, certains ont dû attendre plus de deux heures pour monter dans les wagons neufs verts et blancs.

Ouvrir en mode plein écran Des usagers entrent et sortent du REM à la gare Centrale, à Montréal. « Comme il y a des files d’attente, on n’est peut-être pas dans la logique du 18 minutes [de trajet d'un bout à l'autre de la ligne] qu’on dit en temps normal », a remarqué Jean-Vincent Lacroix, du REM. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

L'organisation invite maintenant ceux qui se présentent aux gares à revenir dimanche, pour la deuxième journée d'essai gratuit. Elle demande aussi aux personnes à bord de limiter leur nombre d'allers-retours effectués pour céder leur place à d'autres passagers.

Comme il y a des files d’attente, on n’est peut-être pas dans la logique du 18 minutes [de trajet d'un bout à l'autre de la ligne] qu’on dit en temps normal, a remarqué Jean-Vincent Lacroix, du REM . [Il faudrait p]eut-être planifier plus une heure et demie pour faire l’aller-retour.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau Réseau express métropolitain (REM) a accueilli ses premiers passagers samedi. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Certains usagers rencontrés sur place comptaient utiliser le train quotidiennement, d’autres souhaitaient simplement participer à cette grande première.

C’est un événement dans l’histoire, a lancé une passagère. Et on sait que nos enfants vont sûrement s’en servir dans 15 ans pour aller à l’université.

Ouvrir en mode plein écran Un passeport du REM. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Pour l'occasion, les équipes du REM distribuaient des passeports, clin d'œil aux passeports qui étaient remis à lors de l'Exposition universelle de 1967 à Montréal.

J’étais là pour la première du métro de Montréal, j’étais là pour l’Expo, avec mon petit bonhomme de deux ans , a déclaré une autre personne venue prendre le train. C’est important que je voie le REM pour compléter ça.

Ouvrir en mode plein écran Alex Busby et son fils Oscar essaient le nouveau Réseau express métropolitain (REM) en cette première journée des portes ouvertes. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

C'est lundi que le tronçon de la Rive-Sud sera officiellement mis en service. D'une longueur de plus de 16 km, la ligne compte présentement les stations de Brossard, du Quartier, de Panama, de L'Île-des-Sœurs et de la gare Centrale. Une sixième gare sera construite dans le Sud-Ouest.

Les détenteurs du passeport du REM pourront recevoir un tampon pour chacune des 25 stations prévues sur le réseau. Ils devront toutefois user de patience avant de les obtenir tous. L'ouverture de l'entièreté des stations est prévue pour la fin de 2024, à l'exception de celle de l’aéroport Montréal-Trudeau, qui devrait être mise en service en 2027.

