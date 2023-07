Rampart House, un joyau des Vuntut Gwitchin, devient officiellement un site historique

Rampart House et LaPierre House, qui sont parmi les premiers postes de traite du Yukon et des lieux de rassemblement importants pour la Première Nation Vuntut Gwitchin, rejoignent la liste sélecte des sites historiques protégés du territoire.

Se rendre à Rampart House n’est toutefois pas chose facile. Il faut d’abord se rendre en avion jusqu’à Old Crow, la communauté la plus nordique du territoire. Ensuite, il faut descendre la rivière Porcupine jusqu’à la frontière de l’Alaska, un trajet qui peut prendre un peu plus de deux heures.

Dan Cadzow a construit ce magasin général en 1912, juste à côté de sa maison. Il a fallu 4 ans pour restaurer ce bâtiment. Photo : Cheryl Kawaja/CBC

Le jour de la cérémonie, certains aînés ont plutôt choisi de faire les 80 kilomètres qui séparent le site historique du village de Old Crow en hélicoptère afin de faciliter le déplacement.

Venir ici aujourd’hui me fait penser à ma grand-mère… il y a beaucoup d’histoires à Rampart House , souligne Marion Schafer, émue d’avoir pu chanter la prière préférée de son aïeule, Sarah Abel, sur le lieu même où elle a grandi, comme tant d’autres familles de la région.

Plusieurs familles avaient des résidences autour du poste de traite. Photo : Archives du Yukon - A.C. McCullum fonds

C’est touchant et c’est tellement une belle journée pour célébrer cette terre et Rampart House qui est le commencement de beaucoup de nos familles , renchérit de son côté Lorraine Netro.

Malgré la chaleur étouffante, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour assister aux célébrations à Rampart House. Le son du violon se fait rapidement entendre dans l'ancien magasin général pendant que différents jeux ont lieu à l’extérieur.

Lorraine Netro, à gauche, et Shirley Kakfwi, à droite, lors des célébrations à Rampart House. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Selon la cheffe de la Première Nation Vuntut Gwitchin, Pauline Frost, il n’y a pas eu autant de gens sur le site depuis plusieurs décennies.

Pouvez-vous imaginer ce à quoi cela devait ressembler il y a un siècle? Je pense qu’avec les gens que nous avons aujourd’hui, les chiens et les enfants qui courent et qui jouent, je peux seulement m’imaginer que c’était un peu comme ça parce qu’on ramène de la vie ici , illustre-t-elle.

Un lieu à la convergence des chemins

À l’époque, la Compagnie de la Baie d’Hudson avait établi leur poste de traite à Fort Yukon, mais en 1867, lorsque les États-Unis ont acheté le territoire à la Russie, le poste de traite a dû être déplacé en sol canadien, ce que la compagnie a cru faire.

Photo d'archive d'un groupe d'hommes et de femmes faisant partie de l'équipe internationale d'arpentage de la frontière posant devant une maison de Rampart House, vers 1911. Photo : Archives Yukon - James Fyfe fonds

Lorsque des arpenteurs sont venus mieux délimiter la frontière, Rampart House a encore une fois dû être déplacé pour se trouver de l’autre côté de la frontière, une frontière qui a divisé le territoire Gwich'in.

Il y a un mot en Gwich’in pour la frontière, néentaii tl'yah, qui veut dire "solide corde", comme s’ils avaient installé une longue corde pour diviser deux pays, mais cela a causé beaucoup de problèmes avec la chasse et la pêche , raconte l’aîné Allan Benjamin.

Les saumons et les caribous ne reconnaissent pas les frontières et poursuivent leur chemin, traversant là où les êtres humains, eux, n’avaient soudainement plus le droit de les suivre.

Nous ne reconnaissons pas cette frontière parce que nos ancêtres ont vécu sur ces terres et nous y connectent. Nous avons une connexion spirituelle avec le territoire, avec les animaux, avec l’eau , lance de son côté Lorraine Netro, dont la mère a grandi dans ce lieu.

Une borne qui délimite la frontière entre le Canada et les États-Unis se trouve à quelques pas du site de Rampart House. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Rampart House est un lieu central dans le territoire, explique Pauline Frost en pointant la rivière Porcupine, puis la colline située derrière la grande maison emblématique de l’endroit.

Derrière la colline, vous pouvez marcher jusqu’à l’île Herschel et jusqu’aux plaines de Old Crow. C’était aussi important pour sa proximité avec Fort Yukon et avec Old Crow puis LaPierre House , explique-t-elle.

Des années d’efforts pour assurer l’avenir du site

Depuis plus de 30 ans, Brent Riley se rend tous les ans sur le site de Rampart House pour y superviser les travaux de restauration. Voir le site pour la première fois était vraiment intéressant , convient-il.

Le planificateur de restauration de sites historiques pour le gouvernement du Yukon explique que plusieurs bâtiments étaient alors sur le point de s’effondrer. L’équipe s’assure donc de remplacer les charpentes abîmées pour conserver les structures plus longtemps.

Brent Riley a visité Rampart House pour la première fois en 1989 et travaille depuis sur la restauration du site. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Nous avons des photographies qui sont relativement récentes et qui datent des années 1970 et 1980, avant que je ne commence sur ce site, et sur lesquelles on peut voir un toit sur un bâtiment. Je n’ai jamais vu ce toit, mais nous l’avons en photo , explique-t-il.

Le statut de site historique protégé n’apportera pas nécessairement d'aide financière plus importante, mais permettra certainement de mieux protéger l’endroit pour les prochaines générations.

Avec la reconnaissance pour le site historique – je pense que c’est le deuxième site historique au Yukon – il y a plus d’importance accordée à la manière de conserver cet endroit et comment on l’améliore , indique le ministre du Tourisme, John Streicker, présent lors de la cérémonie.

Il y avait une trentaine de bâtiments à l'époque. Aujourd'hui, une douzaine sont encore debout. Photo : Fournie par Glenbow Library and Archives Collection, Libraries and Cultural Resources Digital Collections, Université de Calgary.

Rampart House et LaPierre House sont des sites cogérés par le gouvernement du Yukon et le gouvernement Vuntut Gwitchin. La cheffe de la Première Nation souhaite qu’à l’avenir, plus de rassemblements et de visites soient organisés en ces lieux.

Maintenant, nous voulons pouvoir les montrer au monde entier, nous voulons y faire plus d’éducation et apprendre aux autres parce que c’est ce que nous sommes en tant que Vuntut Gwitchin, nos origines sont ici. C’est d’ici que vient le village de Old Crow avant de s’être déplacé , résume-t-elle.

Avec des informations de Cheryl Kawaja