Une exposition pour aider les entrepreneurs noirs en Saskatchewan

L'exposition Nigerian Entrepreneurs Summer Hangout aura lieu pour la troisième fois au Parc Kiwanis à Regina, samedi, et accueillera plus de 60 entrepreneurs noirs. Cet événement annuel est organisé par Ola Sanusi, une Nigérienne arrivée au Canada en 2019.

Cette dernière indique qu’elle a immédiatement remarqué qu’il y avait peu d’entrepreneurs noirs dans son entourage, dès son arrivée.

En parlant à quelques Nigériens, j’ai réalisé que plusieurs personnes avaient des commerces, mais qu’ils avaient du mal à les faire connaître , raconte Ola Sanusi.

Elle a donc décidé de prendre les choses en main en créant un groupe sur l’application Whatsapp qui s’appelle Entrepreneurs and More et qui est ouvert au public.

Le groupe compte 398 membres à présent, mais indique qu’elle ne compte pas s’arrêter là.

Adetutu Akinlolu affirme qu’il lui aurait été impossible de lancer son entreprise à Regina sans l’appui de la communauté, surtout à travers une exposition annuelle sur les entreprises gérées par des Noirs.

Originaire du Nigéria, cette dernière s’est installée en Saskatchewan, l’an dernier.

Maintenant, je ne suis plus limitée à la communauté noire. Cette exposition m’a permis d’être en contact avec plusieurs autres communautés et pays. Je suis tellement contente et reconnaissante , affirme-t-elle.

Selon des données de Statistique Canada, il y avait 66 880 entrepreneurs noirs à travers le pays en 2018, ce qui représente 2,1 % de l’ensemble des entrepreneurs au Canada.

La Saskatchewan est la sixième province au pays à avoir des entrepreneurs noirs à la tête des entreprises, avec un taux de 0,8 %.

Adetutu Akinlolu et Ola Sanusi font partie d’un groupe encore plus minoritaire, car près de 66 % des entreprises noires sont gérées par des hommes.

La présidente de l’organisme à but non lucratif Immigrant Women of Saskatchewan, Jumoke Oni, indique que la sous-représentation des entrepreneurs noirs dans la province pourrait obtempérer à l'enthousiasme des nouveaux arrivants qui souhaitent mettre sur pied des entreprises.

Elle indique qu’il est important que les membres de la communauté les soutiennent.

Ça aide les gens qui viennent à comprendre qu’ils ont quelque part où aller, surtout quand ils ont des questions , ajoute Jumoke Oni.

Avec les informations de Shlok Talati