Contraception : la douleur des femmes doit être prise au sérieux, selon une docteure

Une docteure winnipégoise Joss Reimer demande à ses pairs d’être plus proactifs dans le traitement de la douleur de leurs patientes, lorsqu'ils leur administrent des dispositifs intra-utérins (DIU). Ceci est un moyen de contraception très efficace, mais qui peut parfois créer une sensation gênante chez les patientes.

La Dre Joss Reimer indique que dans beaucoup de cas, des traitements pour la douleur ne sont pas administrés aux patientes qui subissent ces interventions.

C’est une pratique courante où on ne reconnaît pas la douleur des femmes de la même façon que celle des hommes et on s’attend qu’elles subissent des interventions douloureuses, alors qu’on ne ferait pas ça dans d’autres cas , affirme-t-elle.

Un DIU est un objet qui est inséré dans l’utérus par un médecin et peut empêcher des grossesses à 99 %.

En plus d’être un moyen de contraception efficace, il peut aussi aider à réduire le flux menstruel et peut aussi prévenir certains types de cancer, selon la Dre Joss Reimer.

Il est impossible de prédire qui aura des douleurs et qui n’en aura pas. Certains médecins décident donc de ne pas traiter la douleur dans tous les cas, à cause de cela , indique-t-elle.

La Dre Joss Reimer affirme qu’il existe des moyens pour réduire la douleur chez les patientes comme des anesthésiants topiques en aérosol, des calmants à administrer durant l’intervention et des médicaments à prescrire avant et après.

La winnipégoise Sam Slade s’est fait insérer deux DIU ; l’un a été fait sans traitement de douleur et elle avait été placée sous anesthésie au cours de la deuxième intervention.

La première intervention n’était pas terrible, mais j’avais commencé à ressentir des crampes, je suais beaucoup, j’avais le vertige et la nausée , affirme-t-elle. J’ai même perdu connaissance, une fois, dans les toilettes, c’était horrible.

Sam Slade estime que la deuxième intervention qu’elle a subie était nettement meilleure.

Je n’ai rien senti et je n'ai pas eu besoin de prendre du temps pour récupérer. Je me sentais vraiment bien après , indique-t-elle.

Elle ajoute que les patientes et les médecins doivent prendre conscience des impacts de ce genre d’intervention médicale, surtout en ce qui concerne les effets secondaires.

Avec les informations de Rachel Bergen