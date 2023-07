Le photographe Christopher Dodds organise chaque été des ateliers photo sur l’île aux Perroquets, située au large de Longue-Pointe-de-Mingan. Professionnels et amateurs tentent de capter sur pellicule les meilleures photos de macareux moines.

Christopher Dodds offre cette activité depuis une vingtaine d’années, après avoir découvert un grand nombre d'oiseaux qui nichent sur l’île.

C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour photographier des macareux moines, des petits pingouins et des oiseaux marins qui vivent dans le golfe du Saint-Laurent , affirme-t-il.

Au cours de l’atelier d’une durée de quatre jours, les participants aspirent notamment à photographier les oiseaux lorsqu’ils sillonnent le ciel.

La vitesse est importante. Pour suivre des macareux en vol, c’est plus facile avec des appareils photo qui sont capables de prendre 20 ou 30 photos par seconde. C’est facile de prendre 20 000 photos lors d’une matinée ou d’un après-midi , raconte Christopher Dodds.

Tout le monde veut prendre en photo un macareux avec des poissons dans la bouche. Ils prennent plusieurs photos pour avoir quelque chose avec tous les détails du macareux.

L’activité n’est toutefois pas accessible à tous. Pour participer à l'atelier, il en coûte près de 4600 dollars américains. Du 29 juillet au 10 août, quatre plages horaires sont ouvertes. Jusqu’à une quarantaine de personnes peuvent s'inscrire à l’atelier chaque été. Parmi les participants, il y a beaucoup d’hommes d’affaires, des docteurs et des avocats. Ce sont des professionnels des États-Unis, mais aussi de tous les coins du monde , indique l'instigateur.

Lors des séminaires, l'horaire de la journée est bien chargé. Normalement, on photographie jusqu’à 7 h du matin. On prend un déjeuner. Puis, on ressort pour le reste de la matinée jusqu’à midi. En après-midi, on prend une petite période de décompression et de repos, avant qu’on recommence au milieu de l’après-midi. En soirée, on ressort encore jusqu’au dernier moment de [clarté] , explique Christopher Dodds.

Le photographe offre aussi d’autres séminaires à travers le Canada, notamment en juin pour photographier des fous de Bassan sur l’île Bonaventure, à proximité de Percé.