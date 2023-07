La 69e Traversée du lac Saint-Jean officiellement lancée

Le coup d’envoi a été donné pour la 69e Traversée internationale du lac Saint-Jean à 8 h samedi, à Péribonka. Au total, 21 nageurs doivent parcourir les 32 kilomètres pour se rendre à Roberval.

Le directeur général de l’événement, Jérémy Bonneau, affirme que les conditions actuelles du lac sont favorables pour les nageurs. La température de l’eau, qui est assez chaude cette année, permet aux athlètes de nager sans combinaison. Ce matin, on en a pour notre argent, c’est assez frais aux abords du lac Saint-Jean à Péribonka, a-t-il mentionné. On s’attend à des conditions respectables, une eau à 20 degrés, donc une course sans wetsuit.

Ouvrir en mode plein écran Les nageurs ont mis les pieds à l'eau à 8h, samedi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour le directeur général, la traversée demeure un événement incontournable dans la communauté internationale de natation en eau libre.

Publicité

Encore aujourd’hui, après 69 ans, dans la communauté des nageurs, tout le monde le dit. Si tu veux être considéré comme le meilleur nageur au monde, il faut, première des choses, que tu traverses le lac Saint-Jean, mais il faut que tu le gagnes aussi, a-t-il assuré. Donc, c’est pour cette raison-là qu’on a 12 nouveaux nageurs qui aspirent à la victoire.

Les premiers athlètes doivent arriver de l’autre côté du lac Saint-Jean, à Roberval, en fin d’après-midi.

Avec les informations de Roby St-Gelais

Plus de détails à venir