Lendemain d’orages violents : des milliers de clients sans courant à Gatineau et à Ottawa

Des milliers de clients étaient toujours privés d'électricité samedi matin au lendemain d'orages violents qui ont balayé la région de la capitale fédérale et l'Outaouais.

Le secteur d'Aylmer, à Gatineau, était l'un des plus touchés par les pannes de courant dans toute la région, samedi matin. Vers 6 h 30, samedi, Hydro-Québec rapportait que 6847 clients de ce secteur n'avaient pas d'électricité.

Ailleurs en Outaouais, plusieurs clients de la MRC de Papineau étaient également privés de courant samedi matin, particulièrement dans les municipalités de Lac-des-Plages, de Saint-Émile-de-Suffolk et de Namur.

À Ottawa, quelques milliers de clients étaient encore privés d'électricité samedi matin, selon la carte des pannes sur le site Internet d'Hydro Ottawa.

Le fournisseur ottavien a dit s'attendre à ce que la situation continue de fluctuer en raison des dommages causés par la tempête de vendredi .

Nous considérons cette situation comme un événement de rétablissement de plusieurs jours à l'approche de la fin de semaine, les efforts se concentrant sur le rétablissement de l'électricité dans les zones les plus touchées, puis sur les zones plus petites et les pannes individuelles , peut-on lire sur le site web d'Hydro Ottawa samedi matin.

