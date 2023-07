Mustafa the Poet pleure son frère assassiné à Toronto

Le musicien et poète torontois Mustafa Ahmed déplorait jeudi dans une série de publications sur Instagram la violence qui a coûté la vie à son frère aîné Mohamed.

L’artiste, connu sous le nom de Mustafa the Poet, a exprimé son chagrin.

Lorsque nous partagions une chambre, je ne pouvais pas accepter le peu de place qu’il y avait pour moi, a-t-il écrit. Nous ne partageons plus maintenant le même monde et j’ai du mal à accepter le peu de place que j’y ai, combien tu as emporté avec toi, combien je t’y vois.

Selon les enquêteurs, Mohamed Ahmed a été blessé par balle en mi-journée mardi dans le secteur des rues Sherbourne et Shuter, dans l’est de Toronto. Il était à l’intérieur d’un véhicule.

Sa mort a été constatée sur les lieux du crime.

Les policiers ont lancé un avis de recherche pour Mohammed Abdullahi, 34 ans, qui est soupçonné de meurtre au premier degré dans cette affaire.