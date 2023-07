Kelowna termine sa relation avec un organisme qui combat l’itinérance

Déçue du nombre de personnes sans-abri qui continue d’augmenter à Kelowna, cette ville de l'Okanagan en Colombie-Britannique met fin à sa relation avec un organisme qui s'occupait du dossier de l'itinérance, et en prend elle-même la responsabilité.

En 2019, la Ville avait mandaté le nouvel organisme Central Okanagan Journey Home Society de mettre en oeuvre un plan ambitieux pour mettre fin à l’itinérance à Kelowna d’ici 2025.

Toutefois, le nombre de personnes sans-abri a augmenté à Kelowna ces dernières années et la mairie affirme qu’une nouvelle stratégie est nécessaire. Dans une déclaration mardi, le maire, Tom Dyas, dit que la Ville va utiliser une approche renouvelée dont les détails seront dévoilés à l’automne.

Les priorités du conseil municipal sont le crime, la sécurité publique, la communication et la transparence, donc on va travailler sur ces priorités et s’assurer que nous écoutons la communauté , a-t-il déclaré en entrevue.

D’ici le 1er janvier 2024, le travail de l’organisme sera graduellement transféré à la Municipalité.

Publicité

L’organisme a reçu 150 000 $ en 2019 et 250 000 $ par an entre 2020 et 2023 de la Ville ainsi que du gouvernement fédéral.

Au cours des cinq dernières années, l’organisme a aidé BC Housing à construire plus de 300 unités de logement supervisé, qui bénéficient de programmes de santé mentale et de traitement de toxicomanie.

Un échec? Pas du tout.

La première présidente de l'organisme est fière du travail accompli par le groupe, malgré tout. Kyleen Myrah, professeure en affaires au Collège Okanagan de Kelowna, est l’une des anciennes coprésidentes du groupe de travail qui a précédé la création de l’organisme en 2017 et 2018, ainsi que la première présidente de l’organisme, en 2019.

Elle remarque que la Ville veut maintenant créer de la politique publique en son image , mais qu’elle demeure fière des accomplissements de l’organisme.

On est passé à travers une pandémie. On a vu des hausses importantes du coût de la vie. On essaie de pallier une situation dans un contexte qui change constamment.

Est-ce qu'il s'agit d'un échec? Pas du tout. C’est juste que la situation a changé, ce qui demandera des solutions différentes à l’avenir.

Selon un rapport de BC Housing de 2021, 297 personnes étaient en situation d'itinérance à Kelowna en une seule nuit, ce qui est plus élevé que les communautés voisines.

La population de Kelowna a bondi de 13,5 % entre 2016 et 2021.

Avec les informations de Winston Szeto, de Chris Walker et de l’émission Daybreak South