Suncor s’oppose au réexamen d’un projet dans une zone humide

La pétrolière Suncor estime que rouvrir le débat sur un de ses projets visant à extraire du sable bitumineux dans le périmètre d'une immense zone humide, en Alberta, pour lequel elle avait déjà reçu des approbations, nuirait au développement énergétique dans la province.

En avril, l’Agence de réglementation de l'énergie (AER), le régulateur de l'énergie de l'Alberta, a décidé de revoir les autorisations qu'elle avait accordées l'automne dernier à Suncor pour exploiter une partie du lac McClelland, dans le nord de la province.

Cette vaste zone humide, située à environ 90 kilomètres au nord de Fort McMurray, a même déjà fait l'objet de discussions pour être classée comme zone protégée.

Le régulateur a fait volte-face concernant les autorisations à la suite du dépôt, ce printemps, d'études de groupes environnementaux qui soutenaient que les plans de Suncor endommageraient la zone humide et libéreraient des milliers de tonnes de carbone.

Toutefois, dans des documents déposés jeudi, le géant des sables bitumineux a affirmé que poursuivre les analyses donnerait à ces groupes un moyen de contester des décisions déjà prises, ajoutant un processus inutile au développement du projet.

Accéder à la demande des groupes appuierait leur stratégie, qui semble être de saper le système de réglementation de l'Alberta et de créer un précédent déconcertant par lequel les demandeurs pourraient utiliser les pouvoirs de réexamen [de l’AER] pour boycotter intentionnellement ses processus.

La compagnie énergétique a fait valoir que cela permettrait également à des groupes d'intervenir dans le processus alors qu'autrement, ils ne seraient pas autorisés à le faire.

Une zone sensible

Le complexe du lac McClelland comprend 60 kilomètres carrés dans deux grandes zones humides productrices de tourbe et comprenant de longues chaînes d'arbres et d'arbustes séparés par des bassins étroits.

Vingt espèces et communautés végétales rares ou menacées y vivent. Plus de 200 espèces d'oiseaux migrateurs, dont des grues blanches en voie de disparition, l'utilisent comme halte.

Les Premières Nations l'utilisent aussi depuis des siècles.

C'est pour ces raisons que l'Alberta Wilderness Association, un organisme qui travaille pour la conservation de la faune et de la nature, demande sa protection complète.

À l'origine, il était interdit de faire de l'exploitation dans ce secteur. Cette interdiction a toutefois été levée en 2002 lorsqu'un bail pour les sables bitumineux a été signé par True North Energy.

La zone humide recouvre environ 1 milliard de barils de bitume.

Mesures de mitigation des impacts

L’entreprise maintient par ailleurs que ses plans, qui comprennent la construction d'un mur jusqu'à 70 mètres de profondeur entre les parties exploitées et non exploitées de la zone humide, sont respectueux de l'environnement et de l'intérêt public.

Elle propose aussi d'installer un ensemble complexe de puits et de pompes pour contrôler et surveiller les niveaux d'eau et les éléments chimiques.

Les groupes qui s'opposent au projet, notamment l'Alberta Wilderness Association, soutiennent toutefois que la stratégie de Suncor n'a pas été testée et demeure risquée.

