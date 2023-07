Tisser des liens et voyager en accueillant des nageurs de la Traversée du lac Saint-Jean

Cette année, les 21 nageurs qui participeront samedi à la Traversée internationale du lac Saint-Jean sont hébergés chez des résidents de la région. La Robervaloise Manon Tardif compte parmi ces hôtes.

Le départ de l'épreuve de 32 km sera donné à 8 h samedi, à Péribonka.

C'est devenu des amis, c'est devenu ma famille italienne , confie Manon Tardif, assise sur son canapé aux côtés de la nageuse italienne Elena Lionello, qu’elle héberge pour une quatrième année consécutive.

Depuis 2014, la citoyenne a accueilli trois sportifs au total. Les loger sous son toit le temps des compétitions a permis à sa famille et elle de nouer des amitiés durables.

On se parle tous les ans, on se parle plusieurs fois par année. Je dirais à ma fête, à leurs fêtes, à Noël, au Nouvel An. Des fois un petit coucou comme ça. On garde des contacts et des liens , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'épreuve de 32 kilomètres accueille des nageurs de partout dans le monde. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Sa fille était petite lors du premier séjour. Elle a grandi à travers tout ça. Elle a gardé des liens avec eux, elle leur parle, elle les texte à tout bout de champ , dit-elle en souriant.

L'athlète Elena Lionello témoigne elle aussi des belles relations qu’elle partage avec la famille et les gens du Lac-Saint-Jean. J’aime cette course, car c’est l’une des plus longues dans le monde. C’est une belle course, dans un bel endroit. Je connais beaucoup de monde d’ici, d’autres nageurs, mais aussi des familles et d’autres personnes. Je me sens vraiment à la maison ici , souligne la visiteuse dans un anglais laissant entrevoir un accent italien.

Voyager

Manon Tardif aimerait bientôt se rendre en Europe, en partie pour revoir ses invités, même si pour elle, les recevoir lui permet de voyager.

J'ai toujours été très ouverte aux cultures. [...] On voyage quand on reçoit les nageurs. On voyage au fil des ans.

En ouvrant sa maison pour la nuit ou le temps d’un souper, elle a la chance de faire des échanges culturels avec des Brésiliens, des Portugais ou d’autres nationalités.

Ouvrir en mode plein écran Une bonne foule devrait encore une fois être présente pour l'arrivée à Roberval. (Photo d'archives) Photo : montage de Radio-Canada

Moi je dis toujours, j'ai l'Italie qui s'en vient chez nous. Ça arrivait souvent que le dimanche soir, on se réunissait. Des fois, on était supposés d'être trois, quatre ou cinq et, finalement, je faisais les commissions à l'épicerie et mon conjoint de l'époque m’appelait pour me dire : "On serait comme une dizaine de plus". On se ramassait avec plein de monde! , explique-t-elle.

Plein de monde, il devrait aussi y en avoir dans les estrades samedi après-midi, lors de l'arrivée à Roberval de la Traversée du lac Saint-Jean. Manon Tardif sera parmi la foule afin d'encourager les athlètes, mais surtout, son amie, Elena Lionello.

D'après un reportage d'Alexis Desnoyers Muckle