Quand un physicien winnipégois travaillait sur la bombe atomique avec Robert Oppenheimer

Le film Oppenheimer brille au sommet du box-office, au côté de Barbie, depuis sa sortie en salle il y a quelques jours. Or, un lien entre la fabrication de la première bombe atomique et Winnipeg demeure dans les coulisses du long-métrage.

Le physicien Louis Slotin, qui a grandi dans le quartier North End de la capitale manitobaine, est celui qui a assemblé la bombe du premier essai atomique dans les laboratoires de Los Alamos, dont le directeur était Robert Oppenheimer.

Louis Slotin est décédé avant ma naissance. Je ne l'ai donc jamais rencontré, mais ma famille m'a toujours parlé de lui , explique Israel Ludwig, neveu du scientifique winnipégois. Je le considère comme quelqu'un de très courageux qui devrait être un héros.

D'ailleurs, le film Oppenheimer comprendrait un court extrait en noir et blanc de l'assemblage de la bombe dans lequel on verrait Louis Slotin, soutient M. Ludwig.

Ouvrir en mode plein écran Louis Slotin, à gauche, portant des lunettes de soleil devant la première bombe atomique, partiellement assemblée. (Photo d'archives) Photo : Laboratoire de Los Alamos

L'habileté du Winnipégois à fabriquer des bombes lui aurait même valu le surnom d'armurier en chef des États-Unis , relate le journaliste Martin Zeilig, auteur d'articles et réalisateur d'un documentaire sur le physicien.

Louis Slotin n'est pas mentionné dans la plupart des biographies du projet Manhattan. Pourtant, il travaillait avec tous ces géants de la science , indique-t-il. C'est une bonne occasion de raconter son histoire et d'éduquer une nouvelle génération sur le rôle de ce scientifique de Winnipeg.

Publicité

Un chercheur précoce

Louis Slotin entre à l'Université du Manitoba à 16 ans. Il obtient ensuite sa maîtrise en sciences à 22 ans avant de se lancer dans un doctorat en chimie physique en Angleterre qu'il obtiendra en 1936, à l'âge de 25 ans.

De retour en Amérique, il se joint à l'Université de Chicago et participe à la construction du premier cyclotron dans le Midwest. C'est par la suite que le projet Manhattan recrute Louis Slotin en tant que chef de l'équipe responsable de mettre au point le cœur de plutonium de la bombe.

Un an après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, l'équipe de Louis Slotin n'avait plus qu'un seul cœur de plutonium, initialement destiné à une possible troisième bombe atomique. Cette dernière ne sera toutefois jamais construite, le Japon ayant capitulé.

Ce cœur a donc été conservé et utilisé afin d'étudier la fission nucléaire.

Mort en protégeant ses collègues

Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, Louis Slotin ne souhaite plus être impliqué dans des projets destructeurs, explique Israel Ludwig. Le scientifique winnipégois avait d'ailleurs remis sa démission et espérait retourner à l'Université de Chicago pour y effectuer des recherches sur l'utilisation de la radiation pour combattre le cancer.

Publicité

Or, le 21 mai 1946, un accident se produit.

Ce jour-là, Louis Slotin démontre à ses collègues comment s'approcher du déclenchement d'une réaction de fission nucléaire avec le cœur de plutonium.

Pour ce faire, il s'agit de placer deux demi-sphères de béryllium autour du cœur. Au fur et à mesure que les demi-sphères se referment sur le plutonium, la quantité de fission s'intensifie, amenant les matériaux à la limite d'une réaction nucléaire en chaîne. Il s'agit d'une procédure appelée test de criticité.

Afin de maintenir un espace entre les deux demi-sphères de béryllium, Louis Slotin utilise un tournevis.

Ouvrir en mode plein écran En 1948, un scientifique montre comment Louis Slotin avait maintenu les deux demi-sphères séparées avant que le tournevis ne glisse de ses mains. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laboratoire de Los Alamos

Le scientifique winnipégois avait déjà effectué cette procédure à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, le tournevis lui glisse des mains. Les deux demi-sphères entrent alors en contact et provoquent une réaction immédiate.

Un immense flash de lumière bleue chaude remplit la salle, selon les documents de la Société historique de Los Alamos.

Afin de protéger ses collègues, Louis Slotin place son corps devant la sphère, séparant les deux pièces de béryllium afin d'arrêter la réaction en chaîne avant que celle-ci n'atteigne un stade critique pouvant créer une explosion.

Bien que l'exposition à la radiation n'ait duré qu'une seconde, ce fut assez pour être fatale.

Louis Slotin meurt neuf jours plus tard, à l'hôpital, à l'âge de 35 ans. Lors de cet accident, le Winnipégois a été exposé à plus de 1000 rads de radiation, bien plus que les 400-450 rads considérés comme mortels, selon un article de Martin Zeilig publié en 2016.

La radiation a eu un tel effet sur son corps, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'un expert médical a qualifié la blessure de coup de soleil en trois dimensions , selon un article de Martin Zeilig.

À la suite de l'incident, le laboratoire de Los Alamos met fin à tous les travaux d'assemblage manuel critique. Les tests de criticité ultérieurs des cœurs fissiles seront dorénavant effectués à l'aide de machines télécommandées.

L'installation où l'accident s'est produit porte aujourd'hui le nom de Louis Slotin. L'endroit a été préservé par le laboratoire national de Los Alamos et fait même partie du parc historique national du projet Manhattan.

Ouvrir en mode plein écran Winnipeg a honoré le Dr Louis Slotin avec un parc sur l'avenue Luxton, à proximité de la maison où il a grandi rue Scotia, dans le quartier North End. Photo : Ville de Winnipeg

À Winnipeg, un parc à la mémoire de Louis Slotin se trouve sur l'avenue Luxton. Il surplombe la rivière Rouge.

Ce petit espace, doté de bancs et d'une plaque, se trouve à proximité de la maison d'enfance de Louis Slotin, sur la rue Scotia.