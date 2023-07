Le Festival des bières d’Alma table sur l’accueil des exposants

Le Festival des bières d’Alma mise sur la convivialité pour les exposants afin d'assurer le succès de son événement.

L’événement regroupe une trentaine de kiosques. Il a débuté jeudi et prendra fin samedi.

C'est vraiment la base de notre festival, c'est de créer vraiment une camaraderie avec les exposants. Les brasseurs sont fiers, c'est pour ça, je pense, qu'on a sans doute un des festivals au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a le plus de microbrasseries présentes , a débuté le directeur général du Festival des bières d’Alma, Frédéric Bouchard, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Environ 250 produits sont offerts à la dégustation.

Le directeur général a expliqué que lors de la première année, il avait reçu des commentaires d’exposants de Montréal comme quoi l’événement suscitait beaucoup de frais, notamment pour se loger.

On s'est reviré de bord l'année d'après. On a payé l'hébergement pour tous nos brasseurs avec une entente qu'on a eue dans le temps avec le Motel des Cascades [aujourd'hui démoli] qui nous a permis d'aboutir à ça. Puis là, ça a vraiment monté en flèche, puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc, on héberge tous les exposants avec notre partenaire l'Hôtel Universel , a-t-il enchaîné.

Ouvrir en mode plein écran Le site, qui comprend une zone gourmande, est situé près de l'église Saint-Joseph. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Un nouveau site

L’événement almatois expérimente un nouvel emplacement cette année, alors que le festival occupe un espace près de l’église Saint-Joseph.

Ç'a été tout un changement pour nous. [...] Le site est beaucoup plus aéré. Quand on rentre, on a tout de suite une impression de grandeur, donc un peu plus de pieds carrés, mais surtout une manière différente de disposer les kiosques. Il y a une zone alimentaire beaucoup plus grande, revampée , a précisé le directeur général.

La première soirée a été un succès, toujours selon Frédéric Bouchard.

Le jeudi, ce n'est jamais une grosse soirée. Souvent, les gens vont dans les restaurants locaux, puis après ça ils viennent au festival. C'est une soirée qui commence un petit peu plus tard, mais malgré ça, hier, on a battu tous nos records précédents. Ça se comparait aux vendredis des années précédentes , a-t-il annoncé.

De la musique aussi

Pour ce qui est de la programmation musicale, la formation Les Colocs ensemble est à l’horaire vendredi soir. Cette nouvelle version du groupe fondé par le regretté Dédé Fortin, de Normandin, comprend un membre original, soit Mike Sawatzky.

La saveur locale sera encore présente samedi soir.

[Ce sera] une soirée un petit peu plus rocambolesque avec Orloge Simard qui sera présent avec Vie de quartier, un band local en première partie qui commence à faire son explosion au Québec , a conclu Frédéric Bouchard.

Avec les informations de Simon Roy-Martel