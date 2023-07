Pessamit fait place à la relève pour son pow-wow

Le pow-wow de Pessamit s'ouvre vendredi après-midi sous le thème « Soyons fiers de la relève ». Le rassemblement festif se déroule les 28, 29 et 30 juillet dans la communauté innue.

L'objectif cette année est de souligner l'engouement des jeunes danseurs, qui sont de plus en plus nombreux à participer au pow-wow. Danse, artisanat et cérémonie de guérison font notamment partie de la programmation.

Le directeur du secteur Culture, sports et vie communautaire pour le Conseil des Innus de Pessamit, Yan Riverin, explique que les jeunes danseurs pourront se démarquer cette année. Il y a des jeunes de moins de 10 ans qui vont amener les autres jeunes à vouloir danser , espère-t-il.

Les derniers préparatifs

La coordonnatrice de l’événement, Liette Picard, était sur le site quelques heures avant le coup d’envoi pour s’assurer que tout était prêt. Principalement, un pow-wow, ce sont des chanteurs, des drummers et des danseurs. Si on n’a pas ces gens-là, ce n’est pas un pow-wow , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les organisateurs s'attelaient aux derniers préparatifs afin d'accueillir potentiellement un nombre record de participants. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Liette Picard espère que le nombre de participants dépassera celui lors du pow-wow de l’an dernier, qui était de 1400 personnes. Cette année, on va recevoir beaucoup de membres de Premières Nations du Québec et du Canada aussi, [et] beaucoup d'allochtones parce qu’on a fait l‘invitation , estime la coordonnatrice.

Yan Riverin invite lui aussi les visiteurs à participer au pow-wow. Les gens sont portés à croire qu’un pow-wow peut être réservé aux membres des Premières Nations, mais non. C’est une activité de rapprochement aussi entre les nations , soutient-il.

C’est magique d’entendre les drums battre avec les chanteurs.

Ouvrir en mode plein écran Des musiciens de Waswanipi réunis autour d'un tambour lors du pow-wow de Pessamit en 2019. Photo : Radio-Canada / Kim Picard

Outre la musique et la danse, de l’artisanat, un festin et un feu de la guérison attendent les participants afin de célébrer la culture autochtone.