Découvrir la médecine en région isolée à Murdochville

Un groupe de 24 étudiants de la Faculté de médecine de l’Université Laval sont de passage à Murdochville pour un stage en médecine en région isolée.

Cette formation, axée sur la pratique avec des ateliers et des simulations, enseigne aux futurs médecins les rudiments et les techniques de soin en milieux sauvages et éloignés.

On veut leur faire découvrir ce qu’est la médecine avec des ressources limitées. Pas besoin de faire un voyage dans l’Himalaya complètement isolé, ça peut se faire dans un Parc national de la Sépaq . Alors, on leur montre des trucs pour être utile dans une situation où on n’a pas beaucoup d’options, explique le Dr David Paré, qui est l’instructeur principal pour le stage.

David Paré est l'instructeur principal du stage en médecine en région isolée.

Points de suture, fabrication de garrot de fortune, être efficace avec seulement une trousse de premiers soins dans une situation d’urgence : ces éléments font partie des nombreuses notions enseignées au groupe dans les dix jours du stage.

Catherine Dugal et Jasmine Nadeau, étudiantes de 3e année en médecine, débuteront leurs externats à l’automne. Elles ont décidé d’occuper une partie de leur été avec le stage.

Ça nous sort de notre zone de confort , lance Catherine Dugal. Il faut se sortir de cette pratique hospitalo-centriste, comme le CHUL , qui est un gros hôpital où on a accès à presque toutes les ressources qu’on veut.

C’est vraiment dépaysant.

Catherine Dugal débutera son externat à Québec à l'automne. Au printemps, en mai, elle sera de passage à Gaspé pour son stage de médecine familiale en région.

Cet apprentissage-là nous donne des outils pour réagir à des situations, d’être prête à tout, même si ce n’est pas dans le cadre de nos fonctions de base comme médecin, ajoute Jasmine Nadeau.

Jasmine Nadeau est étudiante de 3e année en médecine.

Réalité régionale

Le Dr Michel Roy pratique comme médecin de famille à Murdochville depuis bientôt 50 ans. Pour lui, ce stage est aussi l’occasion pour ces étudiants de se familiariser avec les réalités régionales, qui sont bien loin de celles des grands centres urbains auxquels ils sont habitués.

Le Dr Michel Roy est médecin de famille à Murdochville depuis 1974. Il travaille également à l'urgence du CLSC de l'endroit en plus d'être le responsable des services préhospitaliers d'urgence en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Pour ces étudiants, c’est important de pouvoir travailler dans un milieu où il y a moins de ressources technologiques, moins de ressources humaines en termes de spécialités pour leur permettre de se débrouiller dans des situations urgentes , explique-t-il.

Le travail en région, c’est une réalité que doivent connaître les étudiants.

La distance et l’immensité du territoire jouent beaucoup sur la disponibilité des ressources, notamment en ce qui concerne les services paramédicaux.

Apprendre de ses erreurs

Le groupe a été soumis jeudi à une simulation d’accident de voiture. Le scénario impliquait deux véhicules, dont un dégageant de la fumée, avec huit passagers mal-en-point à bord.

Le tiers du groupe jouait le rôle de victimes, avec des blessures, comme des fractures ouvertes ou des traumatismes crâniens par exemple, et des conditions précises à imposer à leurs camarades, qui agissaient comme secouristes.

Les secouristes se sont déployés rapidement sur les lieux de l'accident.

Des mannequins ont notamment été utilisés pour pratiquer les manœuvres de réanimation sur les «victimes» d'arrêts cardio-respiratoires.

Une voiture enflammée, simulée avec des fumigènes, faisait partie du scénario de la simulation.

Des prothèses, du maquillage et du faux sang pour rendre le tout le plus crédible possible.

Jasmine Nadeau s'occupe d'une patiente souffrant d'une fracture ouverte à la jambe.

Une expérience qui permet, dans le feu de l’action, de développer ses habiletés, mais aussi de faire des erreurs.

Contrairement aux études en médecine classique des universités, nous ce qu’on prône, c’est de faire des erreurs. On a la chance d’en faire des erreurs, alors on encourage à en faire , indique le Dr Paré.

On se souvient bien plus de nos erreurs que de nos bonnes réponses.

C’est la première fois que je faisais une situation d’envergure comme ça. C’était vraiment très très enrichissant et on a beaucoup à apprendre de ça. On a de belles leçons à tire , s’exclame Jasmine Nadeau après la simulation.

Pour Catherine Dugal, c’est la notion d’adaptation qui ressort le plus de cette expérience.

On partait avec un plan puis finalement, quand on est arrivé dans la réalité, le plan a pris le bord un peu, mais somme toute, ça a super bien été. C’était satisfaisant , fait-elle valoir.

Faire découvrir les régions

Un autre objectif de ce stage est de faire découvrir les régions dans le but d’inciter les futurs médecins à venir pratiquer dans les régions où le recrutement est difficile.

Du moins, c’est ce que les organisateurs espèrent.

Je ne peux pas dire que c’est sûr que ça fonctionne à tout coup, mais je sais que certains étudiants sont charmés par le stage, par la région et surtout par l’accueil qu’on a. […] Ça a déjà fonctionné dans les éditions antérieures du stage , explique David Paré.

Quand ils viennent ici en région faire un stage, ne serait-ce que de 6 semaines, ils développent un goût pour la région et un sentiment d’appartenance et ils vont revenir plus facilement , ajoute le Dr Roy.

D’autres simulations attendent encore le groupe d’étudiants, qui sont dans la région jusqu’à mercredi prochain.