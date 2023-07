Un octogénaire happé mortellement par un poids lourd sur la 148 à Lochaber-Partie-Ouest

Un octogénaire a été happé mortellement par un camion de type poids lourd, vendredi vers 14h30, sur la route 148 à la hauteur de Lochaber-Partie-Ouest, près de Thurso en Outaouais.

Une autre personne a été transportée à l’hôpital en état de choc, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

Selon Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la SQ , la victime se trouvait sur la chaussée où deux véhicules étaient immobilisés, lorsqu’il a été frappé par un camion. Son décès a été constaté sur place.

Des enquêteurs et experts en reconstitution sont sur place afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de l’accident.

D’après les premières observations, rien ne laisse croire à un acte de nature criminelle, a indiqué la SQ .

La route 148 est ouverte en alternance dans le secteur.