Transferts en santé : Ottawa a retenu plus de 13 M$ destinés à l’Alberta pour 2020 et 2021

Santé Canada indique que 13,7 millions $ ont été déduits, en mars 2023, du montant destiné à l’Alberta au titre du Transfert canadien en matière de santé et en vertu de la politique sur les services de diagnostic, en raison de frais imposés aux patients en 2020 et 2021 pour des services médicalement nécessaires qui auraient dû être fournis gratuitement.

L’autorité fédérale de santé publique évoque notamment des frais facturés aux patients pour l'accès à des services de diagnostic, tels que les imageries à résonance magnétique (IRM) et les tomodensitogrammes.

Ce sont ces cliniques privées offrant des examens diagnostiques médicalement nécessaires pour lesquelles l'Alberta a pris des déductions au titre du Transfert canadien en matière de santé en mars 2023.

En vertu de la Loi canadienne sur la santé, les provinces qui autorisent les prestataires de soins de santé privés à facturer aux patients des services médicalement nécessaires voient l'argent récupéré par le gouvernement fédéral.

Deux autres provinces, le Québec et la Colombie-Britannique, ont été soumises à des déductions plus importantes, de 41,8 millions $ et 17 millions $, respectivement.

Le dévoilement de ces déductions intervient dans le sillage de la révélation de l’existence, à Calgary, d’une clinique privée, Marda Loop, proposant à ses patients un accès préférentiel moyennant le paiement d’un abonnement annuel. Santé Canada a réagi mardi à cette révélation en qualifiant la pratique d’ illégale .

Santé Canada dit également être au courant d'un arrangement dans une autre clinique de Calgary, Harrison Healthcare, qui pourrait enfreindre la Loi canadienne sur la santé. L'autorité fédérale indique que cette clinique, qui a des bureaux à Calgary et à Vancouver, offre un mélange de services assurés et non assurés.

Le site web [de la clinique Harrison Healthcare] indique qu'elle n'offre pas de services d' IRM ou de tomodensitométrie, mais qu'elle collabore avec une clinique privée tierce pour offrir ces services , écrit Anne Genier, porte-parole de Santé Canada, dans une déclaration.

Mme Genier ajoute que le site Internet indique que l'abonnement à un programme ou à un service [de la clinique Harrison Healthcare] n'est pas une condition préalable à l'accès aux services assurés .

Toutefois, note Santé Canada, si un médecin détermine qu'un service de diagnostic par imagerie est médicalement nécessaire, la clinique s'associe à un fournisseur tiers, ce qui permet un accès plus rapide que dans le système financé par l'État.

Danielle Smith menace les cliniques hors-la-loi

Interrogée en marge d'une conférence de presse, la première ministre albertaine Danielle Smith a rappelé que son gouvernement a signé un accord relatif au transfert en santé avec Ottawa, d'un montant de 24 milliards de dollars sur dix ans, pour faire respecter les principes de la Loi canadienne sur la santé.

Cela signifie qu'il n'est pas possible de faire payer l'accès aux services d'assurance. Si c'est ce que fait [Marda Loop], elle sera fermée, elle devra payer une amende [ou] nous retiendrons ses paiements. Cela ne sera donc pas autorisé.

Ouvrir en mode plein écran La première ministre albertaine Danielle Smith, lors d'une conférence de presse tenue vendredi à Calgary. Photo : Radio-Canada / CBC News

Le gouvernement albertain a indiqué mercredi que 13 cliniques étaient connues pour offrir des services non assurés, et donc en dehors de la Loi canadienne sur la santé et du régime d'assurance-maladie. [...]Toutes les évaluations effectuées à ce jour ont confirmé que ces cliniques fonctionnent en conformité avec la loi , selon le ministère provincial de la Santé.

Janice MacKinnon est professeure de politique publique à l'Université de la Saskatchewan et ancienne ministre des Finances de cette province. Selon elle, ce qui s'est passé au centre médical Marda Loop révèle à quel point le système de santé canadien est sous pression : les patients ne veulent pas attendre et cherchent d'autres solutions.

Avec les informations de Joel Dryden