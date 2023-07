Un village autochtone vieux d’au moins 1000 ans déterré près de Victoria

En périphérie de Victoria, sur l’île de Vancouver, des étudiants de l’Université de Victoria et des membres des nations Saanich ont déterré dans un parc municipal les ruines d’un village vieux d’au moins 1000 ans, autrefois prospère et nommé ȾEL¸IȽĆE (prononcé Tsel-eech).

Durant le mois de juillet, les étudiants d’un camp d'été d'anthropologie de l'université et des partenaires de plusieurs Premières Nations de la région ont collecté de nombreux artefacts sur le site des fouilles dans le parc Agate, situé sur le bord de la côte, dans le nord de la ville.

Il s’agit de foyers, d’outils comme des harpons et des couteaux à poisson en ardoise, ainsi que beaucoup de traces de différentes nourritures : du wapiti, des mollusques, et énormément de variétés de poissons.

Imaginez-vous une communauté vibrante de 200 à 250 personnes habitant des maisons longues classiques des peuples salish de la côte , dit Brian Thom, professeur d'anthropologie de l'Université de Victoria, qui a dirigé le projet.

Une vue de la côte près du parc Agate, dans la baie de Cordova, en périphérie de Victoria.

Le lieu des fouilles a été déterminé grâce à un radar à pénétration de sol utilisé par un expert de l’Université de Washington State. Il a analysé tous les parcs municipaux du littoral du secteur, et a découvert plusieurs anomalies dans le parc Agate.

Des artefacts retirés d’un site voisin à un mètre en dessous de la surface datent d’environ mille ans, selon la datation au carbone 14. Comme certaines ruines du village de ȾEL¸IȽĆE, qui n’ont pas encore été mises à jour, semblent être enfouies bien au-dessous d’un mètre de profondeur, elles pourraient être encore plus anciennes.

En partenariat avec les peuples Saanich

Brian Thom remercie les communautés Saanich d’avoir été des partenaires merveilleux et aussi d’avoir été les leaders en ce qui concerne la détermination des questions à poser au cours des fouilles.

Roger Charlie, un membre de la Première Nation Tsartlip qui a participé aux fouilles, dit avoir entendu des histoires d’énormes festins qui ont eu lieu au long de la côte, à l'époque de ses ancêtres.

C’est un sentiment de légèreté. J’ai l’impression d’être revenu chez moi.

C'est un sentiment formidable de sentir toute l'histoire qui est ici, de l'entendre et de la voir , souligne-t-il. Je me sens vraiment bien d’être ici parce que je peux ressentir la force de notre peuple. Roger Charlie espère que d'autres fouilles comme celles-ci pourront avoir lieu.

Les fouilles sur le site de l'ancien village de ȾEL¸IȽĆE ont eu lieu durant le mois de juillet, mais ne peuvent pas tout déterrer pendant ce temps.

Toutes les personnes qui ont travaillé sur le site ont mis une ocre sacrée appelée temel (prononcé tem-uth) sur leurs visages, afin de nous protéger alors que nous touchons les terres et que nous rencontrons les ancêtres et leurs objets , explique Brian Thom, qui affirme que les fouilles ont été l’occasion pour les étudiants d’apprendre comment travailler d’une manière qui respecte les lois, les valeurs et les enseignements des communautés Saanich.

Brian Thom et ses étudiants préparent maintenant des rapports sur leurs trouvailles qu’ils présenteront à la province, aux Premières Nations, et à la municipalité.

Avec les informations de Michael Mcarthur et de Nantou Soumahoro