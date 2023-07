Traversée du lac Saint-Jean : Bruno Paquet remporte le Marathon de la relève

Le nageur de 21 ans originaire de Québec Bruno Paquet a remporté la 31e édition du Marathon de la relève vendredi après-midi à Roberval.

Pour sa deuxième participation à cette course de dix kilomètres, il a franchi la ligne d'arrivée en 2 h 10. L’an dernier, il avait terminé en deuxième position.

Cette année, c’est sûr que l’objectif, c’était de gagner , a-t-il lancé en entrevue à Radio-Canada juste après la fin de sa course, encore essoufflé, avec sa médaille et sa serviette au cou.

Le membre de l’équipe de natation du Rouge et Or de l’Université Laval a expliqué qu’il avait demandé à son entraîneur, qui le suivait en bateau, de lui faire signe au cinquième kilomètre afin qu’il puisse ajuster sa vitesse et ses efforts.

À cinq kilomètres, j’ai tout de suite donné un gros coup pour essayer de me détacher du peloton. Je pense que j’ai accompli ça vers le sixième, septième kilomètre , a-t-il déclaré en souriant.

La ligne d'arrivée de la compétition mise sur pied par l'organisation de la Traversée internationale du lac Saint-Jean se situait à Roberval. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

Son défi préféré

L’épreuve qui oblige les sportifs à nager de la plage Robertson, dans la communauté innue de Mashteuiatsh, jusqu’au quai municipal de Roberval est sa favorite, car elle lui permet de nager en ligne droite.

Je trouve que ça passe beaucoup plus vite de voir qu’on avance et de voir des nouveaux paysages et des bâtiments qui peuvent te donner des repères, contrairement à faire des tours, par exemple, dix tours d’un kilomètre, comme c’est le cas dans les autres courses. C’est ma course préférée de toutes les courses d’eau libre au Québec , a laissé tomber le gagnant.

Vendredi, plusieurs personnes sont venues assister au Marathon de la relève, dont le départ avait lieu à 11h. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

Grâce à sa performance, dont il affirme être très très satisfait , Bruno Paquet remporte une bourse de 820 $.

Cette année, 20 athlètes ont pris part à l’épreuve rassemblant des participants âgés entre 14 et 21 ans.

