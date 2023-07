Niveaux d’eau à la baisse : vigilance requise en Abitibi-Ouest

Le niveau d'eau du lac Abitibi est plus bas que la normale en raison d'une rupture partielle survenue le 5 juillet au barrage de la centrale hydroélectrique de Twin Falls, près d'Iroquois Falls, en Ontario.

La société responsable du barrage, H2O Power, avait rapidement réduit la fuite en laissant passer une grande quantité d’eau provenant du lac Abitibi, ce qui a eu pour effet de baisser le niveau de celui-ci.

La MRC d'Abitibi-Ouest appelle à la prudence lors de la navigation sur le lac Abitibi, le lac Duparquet ainsi que sur tous les cours d'eau en amont de la rivière Abitibi.

Le niveau du lac Abitibi baisse normalement tous les étés, mais cette année, il y aura une baisse plus importante et plus tôt, d’ailleurs. On peut déjà remarquer qu’il y a une vigilance à observer pour les gens qui vont faire du bateau, de la pêche, et aussi pour les gens qui ont accès à leurs chalets sur des îles , indique le directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest, Normand Lagrange.

Ouvrir en mode plein écran Le lac Duparquet, vu des quais de la pourvoirie Fern. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Pourvoirie Fern

Un risque subsiste

Selon la quantité de pluie qui tombera au cours des prochaines semaines, il subsiste un risque que le niveau du lac Abitibi descende en dessous de l’élévation minimale de conformité pour l’été.

Des travaux de réparation visant à sceller la faille de façon permanente sont prévus à la mi-août, a spécifié M. Lagrange, qui suit attentivement le dossier.

C’est certain que le retour à la normale ne sera pas possible en 2023, selon les prévisions qui ont été faites. Mais au cours de l’année prochaine, avec le printemps, l’hiver et tout ça, on souhaite vraiment qu’il y ait un retour à la normale suite à la réparation qui sera faite , mentionne Normand Lagrange.

Pour sa part, H20 Power affirme dans un communiqué surveiller la situation de près. On peut suivre les avis publics émis par la société au sujet du barrage et les graphiques des niveaux d’eau sur son site web (Nouvelle fenêtre).