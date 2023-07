La mairesse de Toronto Olivia Chow a présenté ses excuses aux demandeurs d’asile et réfugiés qui dorment dans des églises de la municipalité vendredi. « Je m’excuse de la façon dont ils ont été traités dans les rues et du manque de dignité qu’ils ont subi », a-t-elle déclaré.

Olivia Chow a présenté ses excuses lors d’une visite de l’égliseRevivaltime Tabernacle, au nord de Toronto. D’après Diane Walter, la directrice de l’organisme Margaret’s Housing, 120 personnes dorment actuellement dans cette église et une autre centaine séjournent à l’église Dominion International.

Il faut être extrêmement courageux pour laisser ce qui nous appartient, notre famille et nos amis derrière et partir dans un autre pays. Ces personnes sont arrivées en tant que réfugiés et je veux leur rendre hommage.