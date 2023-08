Quatorze ans et déjà à son 10e Carnaval caribéen

C’est le traditionnel défilé du Carnaval caribéen de Toronto. Certains y participent depuis leur premier pas. C’est le cas de London Christmas Espinet, 14 ans, qui fait partie du groupe carnavalesque Toronto Revellers.

L’adolescent de Pickering, à l’est de Toronto, raconte qu’il descend d’une lignée de Trinidadiens. Ses parents, nés au Canada, ont tenu à ce que la culture de ses ancêtres lui soit transmise.

Le Carnaval caribéen de Toronto est, pour lui, l’une des parties les plus expressives de cet héritage. C’est très important de partager ma culture avec les autres , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran London porte fièrement son chapeau à plumes. Photo : Nataki Christmas

Ouvrir en mode plein écran London s'amuse au carnaval. Photo : Nataki Christmas

Ouvrir en mode plein écran Le jeune London n'hésite pas à danser au rythme du carnaval. Photo : Nataki Christmas

Ouvrir en mode plein écran London en compagnie des membres de sa famille, dont son père. Photo : Nataki Christmas

Ouvrir en mode plein écran London est déguisé par sa mère. Photo : Nataki Christmas

Un avis partagé par sa mère Nataki Christmas qui présente avec joie une série de photos de son fils, bambin, participant au populaire carnaval. La première fois que j’ai costumé London pour le festival, c’était merveilleux de le voir danser, s’amuser , raconte-t-elle. Ce fut une telle fierté pour ma famille et pour moi , ajoute-t-elle.

Le festival mourra si nous n'impliquons pas nos enfants, et nous voulons qu'il dure toujours.

L’an dernier, c’est en pilote d’avion que London était déguisé. Je fais partie du groupe Toronto Revellers , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Paillettes et araignée en papier mâché ornent le dos du costume géant de London. Photo : Nataki Christmas

Cette année, son groupe carnavalesque a choisi le thème « Show time! ». « Que le spectacle commence! », en français.

London explique que le thème s'inspire des émissions de télévision ou des grandes sociétés de production cinématographique comme Marvel. De fait, il a choisi un costume de Spiderman.

C’est très important pour moi parce qu’il n’y a pas assez de superhéros qui me ressemblent , confie-t-il. Je pense que tout le monde peut être Spiderman. C’est très important d’être inclusif.

Le jeune homme explique que danser est très important pour lui et c’est ce qu’il fait tout en défilant au festival caribéen. Presque tout le monde dans ma famille danse, mes sœurs et aussi ma mère , dit-il. Moi, je pratique le ballet, le hip-hop, le jazz et beaucoup d’autres styles.

London fait aussi de la danse compétitive. Étant un habitué des planches, le jeune garçon n’éprouve aucune difficulté à danser aux rythmes enjoués du Carnaval caribéen.

La preuve : malgré son jeune âge, il compte 10 participations en tant que personnage costumé au grand défilé du carnaval qui s'appelait autrefois Caribana.